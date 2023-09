Tak Joanna Scheuring-Wielgus szykuje się do wyborów. Mamy zdjęcia!

Andrzej Domański chce dojechać rowerem do Sejmu

Joanna Scheuring-Wielgus wykazuje się nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale przez cały rok. Jednak czas poprzedzający wybory może być wyjątkowo męczący nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dla posłanki Lewicy najlepszym sposobem o zadbanie o swoje zdrowie jest uprawianie sportu. Nie oszczędza się nawet w trasie!

- Ćwiczę dla własnego zdrowia, dla lepszego samopoczucia. Ale szczególnie w kampanii wyborczej, gdzie jestem w trasie od rana do wieczora, zawsze szukam siłowni, zawsze mam przy sobie stój do biegania, do ćwiczeń i bez tego nie ruszam się na objazdy po Polsce – mówiła nam polityczka.

Joanna Scheuring- Wielgus walczy nie tylko o swoją formę, ale także o realizację ambitnego celu swojej partii. Opowiedziała nam, jaki wynik chciałoby uzyskać ugrupowanie w tym roku.

- Lewica walczy o dwucyfrowy wynik i chcemy go tak przeciągnąć, żeby był lepszy niż cztery lata temu, czyli chcemy dostać więcej niż 12 proc. w tych wyborach – zaznacza posłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring- Wielgus. Widać, ze posłanka nie zamierza się oszczędzać!

