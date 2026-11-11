Tak Marta Nawrocka powitała kombatantów. Wzruszające wideo niesie się po sieci [ZOBACZ]

Jak każdego roku, tak i tym razem centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta i wicepremiera, szef MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odbyły się w samo południe 11 listopada na warszawskim Placu Piłsudskiego.

Obchody objęły m.in. uroczystą zmianę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie na maszt flagi państwowej, salut armatni i apel pamięci, a także wręczenie przez prezydenta awansów generalskich oficerom Wojska Polskiego. Były też ważne przemówienia.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że niepodległość to wielka odpowiedzialność, także za drugiego współobywatela, za drugiego Polaka. Po czym nawiązał do niedawnych dramatycznych wydarzeń z Krakowa:

- W ostatnich dniach byliśmy świadkami ogromnej odpowiedzialności za niepodległość w wykonaniu osób, które gotowe były do poświęcenia swojego życia i zdrowia dla drugiego współobywatela. Ta odpowiedzialność w niepodległości ma twarz Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, ma twarz pielęgniarzy, lekarzy, strażników miejskich, strażaków i zwykłych mieszkańców Krakowa, którzy nie zastanawiając się gotowi byli, by w tej tragicznej sytuacji nieść pomoc drugiemu obywatelowi - przypomniał.

Wzruszające nagranie z Martą Nawrocką wyciska łzy

Po oficjalnych uroczystościach wydarzyło się coś niezwykle poruszającego. Para prezydencka podeszła do obecnych na placu kombatantów, w tym powstańców warszawskich. Nagranie z tej chwili pojawiło się na portalu X na profilu o nazwie "Po pierwsze Polska". Widać na nim z jak ogromną czułością pierwsza dama podeszła do kombatantów. Były serdeczne uściski, uśmiechy rozmowa. Szczególnie poruszające było powitanie Marty Nawrockiej z uczestniczką powstania warszawskiego panią Janiną Jankowską ps. Jasia, która wyściskała pierwszą damą niczym wnuczkę. Obie panie dobrze się znają, bo Nawrocka odwiedza panią Jankowską choćby z okazji urodzin.

Musicie to zobaczyć. Naprawdę wzruszające chwile. Para Prezydencka wita się z kombatantami. Z ludźmi, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. To dzięki ich odwadze i poświęceniu możemy dziś świętować naszą niepodległość. https://t.co/LqpQjqrVUi— Po pierwsze Polska (@Po1Polska) November 11, 2026