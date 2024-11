Tak mieszkał Józef Piłsudski. Dworek "Milusin" to wyjątkowe miejsce [ZOBACZ]

Niewiarygodne, kim jest brat Agaty Dudy. Jakub Kornahuser to znana postać. Takie są jego relacje z siostrą

Pełniąc funkcje państwowe Józef Piłsudski mieszkał w Belwederze. Jednak, gdy przestał pełnić owe funkcje, to przeniósł się pod Warszawę, konkretnie do Sulejówka. Tam wraz z rodziną zamieszkał w pięknym dworku. Dom ten wybudowany w 1923 roku, a zaprojektował go znany architekt Kazimierz Skórewicz, który zaprojektował m.in. gmach Sejmu. - Gdy Marszałek zrezygnował z pełnienia funkcji państwowych, dom w Sulejówku stał się miejscem jego wytchnienia po trzydziestu latach intensywnej działalności i pracy nad budową niepodległej Polski - czytamy na stronie Muzeum Piłsudskiego.

- Ogród historyczny otaczający dworek to miejsce, gdzie najważniejszym bohaterem jest bliska Piłsudskim przyroda. Spacer po „puszczy milusińskiej” z odtworzonym warzywnikiem, sadem i pasieką, pozwala poznać uroki dawnego letniska, jakim był Sulejówek - opisuje muzeum miejsce, w którym mieszkał Piłsudski.

Dworek "Milusin" to niezwykły dom

Dworek "Milusin" to piękne miejsce. Dworek był bardzo nowoczesny, jak na czasy, w których powstał. Zostało tam zainstalowane oświetlenie elektryczne z prądnicy przywiezionej z jednostki wojskowej, wodociąg i kanalizacja, była też łazienka, dostęp do ciepłej wody, a także telefon o numerze 007, był to pierwszy w Sulejówku.

Historyk, prof. Grzegorz Nowik w rozmowie z PAP przywołał zabawną anegdotę dotyczącą dworku i Piłsudskiego: - Kiedy Piłsudski wprowadził się do "Milusina", pokazano mu te wszystkie udogodnienia. W pewnym momencie przekręcił kontakt, zrobiło się zwarcie, zgasło światło i trzeba było zapalić świece - opowiedział historyk.

NIŻEJ ZDJĘCIA ZE ŚRODKA DWORKU: