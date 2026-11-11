Roześmiany Kaczyński zabrał na Marsz Niepodległości bratanicę. Marta Kaczyńska pokazała się w eleganckim kapelusiku!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-11 15:51

Ulicami Warszawy przechodzi już po raz kolejny Marsz Niepodległość. Na wydarzeniu nie brakuje polityków prawicy z prezydentem Karolem Nawrockim na czele. W tłumie maszerujących znalazł się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie przybył jednak sam, a w towarzystwie. Wraz z nim kroczy bratanica Marta Kaczyńska, która z okazji 11 listopada postawiła na eleganckie nakrycie głowy: fikuśny kapelusik.

Jak co roku, także i tym razem w Warszawie zorganizowany został Marsz Niepodległości pod hasłem "Polak w Polsce gospodarzem". W marszu udział bierze prezydent Karol Nawrocki, któremu towarzyszą współpracownicy, ale też synowie: Daniel i Antek. W towarzystwie rodziny na marsz wybrał się też prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński zabrał na Marsz Niepodległości swoją bratanicę Martę Kaczyńską. Oboje pojawili się na miejscu w dobrych humorach. Kaczyńska ze względu na uroczysty dzień postawiła na elegancki strój: czarny płaszczyk z futrzanym kołnierzem i czarny, elegancki acz fikuśny kapelusik. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy! Prezes PiS i jego bratanica mieli też przypięte biało-czerwone kokardy narodowe.

Kaczyński zabrał na Marsz Niepodległości bratanicę. Marta Kaczyński pokazała się w eleganckim kapelusiku!
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Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

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