Gdzie i w jakim domu mieszka Donald Tusk? To pytanie zadają sobie Polacy. W końcu Donald Tusk to doświadczony polityk, który od dawna jest aktywny w życiu społeczno-politycznym. W świecie polityki zaczynał jako młody mężczyzna. Już w czasie studiów na Uniwersytecie Gdańskim Tusk zaczął działać w kręgach opozycji antykomunistycznej. Co ciekawe był nawet dziennikarzem, a nawet pracował fizycznie na wysokościach. Co robił? Mył kominy w kombinatach i rafineriach, malował wielopiętrowe konstrukcje, czyścił zbiorniki po chemikaliach. Potem wszedł w świat wielkiej polityki, a w III RP został posłem. Najpierw działał w KLD ( Kongresie Liberalno-Demokratycznym), potem w Unii Wolności. W 2001 wspólnie z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską, a w 2003 roku został szefem PO.

W jakim domu mieszka Donald Tusk? Czy to luksusowa willa? Będziesz zaskoczony!

Wiadomo, że w końcu został też premierem, a następnie szefem Rady Europejskiej. To wszystko sprawia, że ludzie wyobrażają sobie, iż Tusk pławi się w luksusach. A wiadomo, że to m.in. mieszkanie świadczy o majętności. Donald Tusk jednak nie mieszka ani w dużym domu, ani w pięknej willi gdzieś na obrzeżach Trójmiasta. Donald Tusk mieszka w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Dom z zewnątrz nie wygląda imponująco, jest to dom wielorodzinny, z wysokim dachem. Wygląda skromnie, ale schludnie.

Tak wygląda w środku mieszkanie Tuska: kolor ścian uspokaja, na ścianach obrazki od wnuków

Donald Tusk wrzuca do Internetu zdjęcia z wnukami. Widać, że lubi z nimi wspólnie czytać książki. Na zdjęciach z Instagrama można dostrzec też to, jak wygląda w środku mieszkanie Tuska. Widać, że jest urządzone tradycyjnie, ściany są jasne w kolorze zielonym. W dużym oknie wiszą firanki, czyli tak jak zwykle jest w tradycyjnie udekorowanych wnętrzach. Styl w mieszkaniu jest inny, niż w mieszkaniu Kasi Tusk - ZOBCZ JE, KLIKNIJ TUTAJ, u której królują biel i modne dodatki. To, co wrzuca się w oczy w domu Tuska, to porozwieszane na ścianach obrazki, są rysunki w mocnych kolorach, jest też mapa, w ramach.

ZOBACZ TEŻ: Tak mieszka Lech Wałęsa. Jego dom to LUKSUS? A gdzie tam! Będziesz w szoku! [ZDJĘCIA]

Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć

TAK WYGLĄDA MIESZKANIE DONALDA TUSKA - ZOBACZ ZDJĘCIA W NASZEJ GALERII PONIŻEJ:

W mieszkaniu Tuska jest bardzo dużo książek! W salonie ustawione są regały, które dodają wnętrzu wyjątkowego, inteligenckiego charakteru. Tusk stawia na wygodne mebel: sofę, która pomieści Tuska i jego wszystkie wnuki, a także fotel, w którym lubi przesiadywać. Jednak czasem widać, że wnuki najwygodniej mają na podłodze i tak lubią oglądać bajki. Niżej znajdziecie quiz o dawnych posłach PO i PiS.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej