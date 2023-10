Jakie wykształcenie ma Mateusz Morawiecki? Będziecie w szoku, co i gdzie studiował premier. Zagraniczne uczelnie to początek!

Michał Kołodziejczak to znany działacz, lider Agrounii, czyli ruchu skupiającego rolników, przez co zwany jest nowym Lepperem. Kołodziejczak zdecydował, że chce wejść do wielkiej polityki i w wyborach parlamentarnych 2023 staruje do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Jego start zapowiedział na jednym z wystąpień Donald Tusk, który tak go zaprezentował: - Mam satysfakcję, że ludzie o różnych rodowodach, różnej drodze życia, o różnych poglądach, w tej najważniejszej sprawie, jeśli chodzi o Polskę, nasze serca i naszą uczciwość, nie wahaliśmy się ani chwili. My w tej batalii nie zmarnujemy ani jednego głosu. Od tamtej pory o Kołodziejczaku zrobiło się bardzo głośno, każdy chce wiedzieć o nim coś więcej: kim jest, co robi, gdzie pracuje, czy jakie ma wykształcenie. KLIKNIJ TUTAJ - SYLWETKA MICHAŁA KOŁODZIEJCZAKA.

Gospodarstwo Michała Kołodziejczaka: uprawa kapusty pekińskiej

Ostatnio Donald Tusk pojawił się w gospodarstwie Kołodziejczaka i jego bliskich. Odwiedził rodzinną wieś lidera Agrounii, czyli miejscowość Błaszki (woj. łódzkie). Tam odbyło się spotkanie z mediami w polu kapusty pekińskiej, bo taką uprawiają w rodzinnym gospodarstwie Kołodziejczakowie, czyli Michał Kołodziejczak z ojcem i bratem.

Tak mieszka Michał Kołodziejczak z rodziną: tradycyjny salon, ale kuchnia to już modne wnętrze!

Wcześniej Tusk zasiadł do stołu z rodziną Kołodziejczaków. Został przyjęty w salonie. Jak wygląda wnętrze domu Michała Kołodziejczaka? Przede wszystkim - przytulnie. Widać, że w domu mieszka wielopokoleniowa rodzina: dziadkowie, rodzice, wnuki i prawnuczka. W salonie każdy poczułby się jak u siebie w domu. Ściany są jasne, stoi w nim tradycyjna serwantka pełna szklanych naczyń, jak niemal w każdym tradycyjnym mieszkaniu, kieliszków, szklanek. Jest też pojemna komoda, a na niej ręcznie dziergane serwetki, dodające salonowi uroku, na których poustawiane są szklane ozdobne naczynia, czyli dobrze wszystkim znane i szalenie modne w PRL kryształy oraz inne bibeloty. Nad komodą wisi lustro w grubych, zdobnych oprawach. Na podłodze z dobrze znanej Polakom klepki leży dywan. Salon Kołodziejczaka jest jak typowy salon, w którym zbiera się cała rodzina, takie miejsca budzą tylko dobre wspomnienia.

Jednak kuchnia u Kołodziejczaków to już zupełnie inny styl. Tam króluje nowoczesność w najlepszym wydaniu. Są tam białe meble pod wymiar, szalenie modne, które dobrze komponują się z czarnymi marmurkowymi ścianami. Blaty są jasne. Na podłodze zostały ułożone duże płytki, na środku stoi modna wyspa, czyli miejsce do prac: duży blat z wmontowanym zlewem. To nowoczesne rozwiązania. Jednym słowem, u Kołodziejczaków łączy się tradycja z nowoczesnością. NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA DOMU KOŁODZIEJCZAKÓW:

