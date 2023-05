Tak mieszka Palikot. Luksusowa posiadłość. Drewniany dom, a w środku wielki węglowy piec [ZOBACZ]

Luksusowa posiadłość Janusza Palikota w rustykalnym stylu

Janusz Palikot uwielbia dom w malowniczo położonej miejscowości o nazwie Dzierwany. To miejscowość na Suwalszczyźnie. Okolica jest piękna, wszędzie pełno lasów. - W Dzierwanach jest ciszej niż w Warszawie, tu można spokojnie myśleć, wolniej oddychać mroźnym powietrzem. Tutaj na polskie zdarzenia patrzy się z innej perspektywy - zachwalał posiadłość na blogu w 2009 roku Palikot. I faktycznie, posiadłość jest okazała. Stoi na niej duży, drewniany dom, który robi piorunujące wrażenie, to budowla jest w stylu rustykalnym. Postawiona na podmurówce z kamieni, ma przestronny taras, na którym Janusz Palikot lubi spędzać czas. Na dachu domu, który jest kryty gontem, zamontowany został metalowy kot. Również w środku dom dobrze się prezentuje. Uwagę zwraca wystrój nawiązujący do dawnych czasów, cały dom jest umeblowany i zaaranżowany w takim stylu. W kuchni Palikota, którą zdobią drewniane belki, znajduje się ciężki drewniany stół, wysokie drewniane kredensy z dawnych lat pełne półeczek i drzwiczek. Pomieszczenie oświetlane jest przez staroświecki żyrandol z metalu, a przytulności miejscu dodaje kaflowy piec i węglowa kuchnia. Na zdjęciach i nagraniach, które Palikot publikuje w sieci widać to doskonale.

Zresztą przeglądając stare zdjęcia Palikota da się zauważyć, że rustykalny styl zawsze był mu bliski i w takich wnętrzach mieszkał. W 2019 roku Palikot wraz z żoną Moniką zaprosili do swojego mieszkania w Lublinie ekipę "Dzień dobry TVN". Mieszkanie robiło ogromne wrażenie, bo zamiast pokoi były w nim komnaty. Dlaczego? Wszystko dlatego, że znajduje się ono w kamienicy na starówce.

Jaki majątek ma Janusz Palikot?

Majątek Janusza Palikota to temat, który ciekawi Polaków, w końcu były poseł to przede wszystkim biznesmen. W 2022 roku Palikot w programie radia Zet "Dzień dobry bardzo", został zapytany o swój majątek. Co odpowiedział? – To się ciągle zmienia. Głównie jest w akcjach. Majątek nieruchomościowy przepisałem żonie Monice - przyznał były polityk. A na pytanie, by skonkretyzował, odparł: – 200 milionów. Dopytany o jaką walutę chodzi, odparł, że o złotówki.

