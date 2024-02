Tak mieszka wiceminister Aleksandra Gajewska. Łazienka robi wrażenie! [ZOBACZ]

Aleksandra Gajewska to jednak z najbardziej znanych posłanek młodszego pokolenia. Zasiada w Sejmie już drugą kadencję i jest posłanką z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Została też jedną z wiceministrów w ministerstwie kierowanym przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wiceminister Gajewska działa w polityce od lat. Była działaczką Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” i Platformy Obywatelskiej, a także została wybrana na wiceprzewodniczącą PO w Warszawie. W 2010 po raz pierwszy została wybrana do Rady m.st. Warszawy. Cieszyła się uznaniem wyborców, bo zdobywała wprost rekordowe wyniki w wyborach do rady miasta. Co wart wspomnieć, także w zeszłorocznych wyborach do Sejmu uzyskała świetny wynik, na Gajewską zagłosowało 49 428 osób.

Prywatnie Aleksandra Gajewska jest związana ze znanym dziennikarzem TVN Maciejem Cnotą, z którym ma syna. Jej mam zaś jest żoną słynnego polskiego aktora i ulubieńca widzów seriali TVP, czyli Piotra Polka!

CZYTAJ: SENSACJA! Mama ślicznej posłanki zakochana w znanym polskim aktorze. To gwiazdor "Ojca Mateusza"!

Gajewska może też się pochwalić bardzo ładnym mieszkaniem urządzonym ze smakiem. W mediach społecznościowych czasem uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje kadry z domu. Widać, że w mieszkaniu Gajewskiej królują jasne kolory, pastele i drewno, które sprawia, że wnętrza są bardzo przytulne. Nam szczególnie spodobała się łazienka, w której stoi poręczna szafka z ozdobiona złotymi świecznikami. Zresztą, w galerii niżej zobaczycie sami, jak piękne mieszkanie ma posłanka Aleksandra Gajewska.

Express Biedrzyckiej - Aleksandra Gajewska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.