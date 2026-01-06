Tak naprawdę nazywa się Marta Nawrocka. Jej drugiego imienia nie ma wpisanego w oficjalnej biografii

Marta Nawrocka to obecna pierwsza dama. Swoją rolę traktuje ona bardzo poważnie, stara się działać, tak jak zapowiadała chce się zająć przede wszystkim sprawami osób z niepełnosprawnościami oraz walką z hejtem, szczególnie wśród najmłodszych. Żona obecnego prezydenta Polski jeszcze rok temu nie była znana wszystkim, a Polacy dopiero ją poznawali. Gdy kampania wyborcza ruszyła, Marta Nawrocka postanowiła wspomóc męża i weszła do gry. Wzięła nawet bezpłatny urlop w pracy (jako funkcjonariusz publiczny - przez wykonywaną pracę, musiała podporządkować się pewnym regulacjom), by pomagać Karolowi Nawrockiemu w zdobyciu, jak największej grupy wyborców.

Teraz, prawie pół roku od objęcie przez jej męża urzędu prezydenta, wydaje się, że wiemy o niej wszystko! Ale być może nie każdy kojarzy fakt, iż Marta Nawrocka, ma drugie mię. Jakie? Otóż w dokumentach funkcjonuje ona jako Marta Sandra Nawrocka. Skąd ta pewność, skoro nawet na oficjalnej stronie internetowej prezydenta nie ma podanego jej drugiego imienia w biografii? W notce biograficznej podane jest natomiast jej panieńskie nazwisko, które nosiła zanim poznała Nawrockiego i go poślubiła: - Marta Nawrocka, z domu Smoleń, urodziła się 7 marca 1986 roku w Gdyni - czytamy.

Co do imienia Sandra, to ta kwestia wyszła na jaw, gdy w czasie kampanii wyborczej trwała cała afera z kawalerką pana Jerzego, którą kupili Nawroccy. To wówczas, gdy atmosfera wokół sprawy zgęstniała, w mediach pojawiły się fragmenty zapisów z aktu notarialnego, a także podczas konferencji prasowej polityków PiS, mogliśmy poznać drugie imię Nawrockiej. Czarnek przed kamerami odczytywał wówczas treść dokumentów dotyczących nabycia kawalerki i właśnie tam był zapis z danymi powiązanych ze sprawą osób, w tym właśnie obecną pierwszą damą i padło wówczas imię Sandra.

Co oznacza imię Sandra?

Co oznacz imię Sandra? Według ksiegaimion.pl to imię pochodzenia włoskiego, wywodzące się od imienia Aleksandra, jako jego skrót. Sandra to osoba, która chętnie angażuje się w wielkie sprawy i nie umie długo usiedzieć w jednym miejscu. - Zaradność i kreatywność stanowią gwarancję jej sukcesu. Bardzo zdeterminowana. Radzi sobie ze wszystkim, czego się podejmie, nie przejmując się niepowodzeniami. Pracuje tak długo, aż pokona przeszkody na drodze. Jest przy tym bardzo pewna siebie. Nie wywyższa się, za to z przyjemnością pomaga. Cieszy się opinią osoby sympatycznej i życzliwe - czytamy.

