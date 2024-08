Tak Ola Kwaśniewska uczciła urodziny męża. Ale mu sprawiła "komplement"!

Ola Kwaśniewska cieszy się dużą sympatią wśród Polaków, a mimo to pozostaje dosyć tajemniczą postacią, która nie lubi ujawniać zbyt wiele ze swojego życia prywatnego. Czasem jednak rozpieszcza fanów informacjami z tego, co się dzieje w jej domowych pieleszach. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem z Kubą Badachem, który 24 sierpnia świętował 48. urodziny.

- Jak się składa, że mój ulubiony mąż miał wczoraj urodziny i miałam w planie wstawienie zdjęcia znad świeczek albo ogólnie jakiegoś z wieczoru urodzinowego, żebyście się mogli rzucić do składania życzeń (hłe hłe), ale oczywiście obfotografowałam wyłącznie psy i jedzenie - napisała żona muzyka na Instagramie.

Dodała archiwalne zdjęcie z czasu podróży do Rzymu, a przy okazji sprawiła ukochanemu nietypowy komplement.

- Tym samym, zamieszczam zdjęcie z Rzymu, wraz z wysokiej klasy wierszykiem okolicznościowym: Byłam w Rzymie/Byłam w Spale/Się starzejesz doskonale - czytamy.

Kuba Badach nie pozostał obojętny na post Oli Kwaśniewskiej i skomentował życzenia. - Ja się nie starzeję. Ja dojrzewam - stwierdził w komentarzu.

Internauci także dołączyli do życzeń. "Uwielbiam Was oboje ,ale tym razem dla męża tylko życzenia dalszego starzenia z taką klasą i żoną, oczywiście"; "Najlepszego Kuba. Tobie życzę dużo zdrówka i zadowolenia z otaczającego Świata. A sobie jeszcze wielu koncertów Poluzjantów. Byłam w tym roku i w jedną chwilę wróciłam do czasów studenckich, kiedy Poluzjanci i Globtrotters byli dla mnie top of the top. Więcej, więcej, więcej poproszę. Najlepszego"; "Samych radosnych chwili. Jesteście wspaniałym małżeństwem jak Twoi rodzice"; "Oboje jesteście jak wino z dobrego rocznika - im starsi, tym ciekawsi" - czytamy w komentarzach.

Widać, że para może liczyć na ciepłe słowa od fanów niezależnie od okazji. Zawsze mają dla nich dobre słowo!

