Tak Polacy zaczynają nazywać Kasię Nawrocką! Mama będzie pękać z dumy

Sara Osiecka
2025-08-11 17:57

Córeczka pierwszej pary, Kasia Nawrocka, szturmem podbiła serca niemal wszystkich Polaków. Nic dziwnego! Swoją energią mogłaby obdarzyć kilka osób, a do tego zachowuje się z rozbrajającą naturalnością. Doczekała się też własnego przydomka! Wiele osób zaczyna nazywać ją w specjalny sposób. Marta Nawrocka będzie zachwycona!

Kasia Nawrocka, mimo młodego wieku, dzielnie wspierała tatę podczas kampanii wyborczej. Szybko dała się poznać jako beztroska, pełna energii i entuzjazmu dziewczynka. Już podczas wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego pokazała, że świetnie czuje w otoczeniu ludzi i nie zamierza przejmować się konwenansami. Po prostu cieszyła się całym wydarzeniem, pokazując przy tym całą swoją osobowość. Podobnie było w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta, gdy czekała na rodziców pod Pałacem Prezydenckim, a potem pozowała z resztą rodziny.

Kasia Nawrocka przy ważnych okazjach pokazywała się w eleganckich sukieneczkach i dwóch kucykach ozdobionych kokardami. Niemal za każdym razem jej ubiór pasował do stroju pierwszej damy Marty Nawrockiej, dzięki czemu w duecie prezentowały się niezwykle uroczo. Sama dziewczynka także szybko zadomowiła się w Belwederze, gdzie była widziana między innymi jeździła na rowerze po balkonie. Widać, że opracowała swoją własną rozrywkę w nowym domu! 

Pierwszy weekend w Belwederze. Kasia bawiła się pod czujnym okiem SOP. Pierwsza dama na luzie [ZDJĘCIA]

Tak nazywają Kasię Nawrocką

Córka Karola i Marty Nawrockich doczekała się także przydomku od Polaków. W sieci coraz częściej nazywają ją "drugą damą" lub "małą damą".  Nic dziwnego! W końcu od dawna na czele Polski nie stała wielodzietna rodzina, zwłaszcza z tak młodą córeczką, która będzie dorastać na oczach obywateli. W podobnej sytuacji była Aleksandra Kwaśniewska, jednak gdy jej rodzice zostali pierwszą parą była starsza niż Kasia Nawrocka teraz. Z kolei córka Andrzeja i Agaty Dudów, Kinga Duda, zdecydowanie stroniła od mediów i pilnie strzegła tajemnic swojego życia prywatnego. Tym razem jednak cała rodzina zdaje się być szczęśliwa z możliwości pozostawania w stałym kontakcie z Polakami. Sama Marta Nawrocka musi pękać z dumy, że jej córeczka już zyskała swój przydomek i serca wyborców!

W naszej galerii zobaczysz, jak Kasia Nawrocka stawała się drugą damą:

MARTA NAWROCKA