Pierwszy weekend w Belwederze. Kasia bawiła się pod czujnym okiem SOP. Pierwsza dama na luzie [ZDJĘCIA]

Prezydent nie próżnuje. Już ruszył w Polskę

Karol Nawrocki pełną parą ruszył do wykonywania prezydenckich obowiązków. Już następnego dnia po zaprzysiężeniu zaczął działać i realizować krok po kroku, to co zapowiadał w kampanii wyborczej. Kolejne dni także spędzał aktywnie i nawet w weekend nie zamierza odpoczywać. W sobotę prezydent Nawrocki pojawił się w Krąpieli (woj. zachodniopomorskie), gdzie podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej "ochrony polskiej wsi". Co ciekawe to już trzecia inicjatywa ustawodawcza ze strony prezydenta, choć urząd sprawuje dopiero kilka dni!

Niedziela (10 sierpnia) też zapowiada się aktywnie, bo prezydent będzie przebywał z wizytą w Gdańsku, którą rozpocznie od oficjalne startu II Memoriału im. Jana Biangi, czyli zawodów bokserskich, a następnie planuje on odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej, którego w latach 2017–2021 był dyrektorem.

Tymczasem w nowym domu Nawrockich, czyli w Belwederze w sobotę została żona prezydenta i córeczka. Pierwsza dama także ma za sobą pierwszą wizytę w nowej roli. Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi na Podkarpaciu, w czasie obiadu z wielopokoleniową rodziną w miejscowości Cmolas. Z zadowoleniem napisała po tym wyjeździe na Instagramie: - Cmolas - tu odbyła się moja pierwsza wizyta w nowej roli. To jak mnie przyjęliście, przeszło najśmielsze oczekiwania 🌷 Dziękuję za ciepło, którym nas otaczacie! Następnie, już sama (także w piątek), ruszyła do Stalowej Woli, gdzie brała udział w bardzo ciekawych zajęciach w Centrum Aktywności Seniora. Miała okazję szydełkować i pichcić.

Sobota pierwszej damy w domowym zaciszu

Sobotę pani prezydentowa spędziła już w domu wśród najbliższych, miała nawet chwilę, by wyjść na balkon. Córeczka pary prezydenckiej Kasia też korzystała z pięknej pogody i spędzała czas na tarasie, który najwyraźniej jest jej ulubionym miejscem zabaw! Dziewczynka śmiga po nim na hulajnodze lub rowerku, wszak Belweder to duży budynek, jest więc gdzie się rozpędzić.

Dziewczynka doskonale pamięta, że idąc na rower trzeba zakładać kask, nawet jeśli jeździ się w domowym zaciszu. Nad bezpieczeństwem Kasi czuwał też funkcjonariusz SOP, który pomógł małej prezydentównie wnieść rowerek do środka.

