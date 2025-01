Tak posłanka Wiśniewska ukryła obrączkę?! Ta część garderoby zwraca uwagę [FOTO]

Posłanka Aleksandra Wiśniewska zasiada w Sejmie pierwszą kadencję, ale jest jedną z bardziej znanych posłanek. W wyborach do Sejmu w 2023 roku zdobyła 25 436 głosów, co dało jej drugi wynik na łódzkiej liście KO. Zanim trafiła do wielkiej polityki była pełnomocniczką prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. zaangażowania obywatelskiego. Wcześniej jako wolontariuszka pomagała uchodźcom na wyspie Lesbos i prowadziła badania na temat łamania praw człowieka w obozach dla uchodźców w Dunkierce oraz Calais. Znana jest też jej rodzina, bo ojciec to znany biznesmen, założyciel spółki Redan, która odpowiada, m.in. za markę odzieżową Top Secret. Posłanka Wiśniewska od pierwszych dni w parlamencie była bardzo aktywna, w Sejmie zasiada m.in. w komisji łączności z Polakami za granicą, komisji spraw zagranicznych oraz komisja obrony narodowej.

Nikt nawet nie przypuszczał, że młoda posłanka szykowała się do ślubu, a na początku stycznia wyszła za mąż za astronautę Sławosza Uznańskiego, który niebawem weźmie udział w w polskiej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wszystko wyszło na jaw w ostatnią sobotę (4 stycznia), gdy wieczorem państwo młodzi umieścili w mediach społecznościowych zdjęcia i wpisy dotyczące ślubu:

Wraz z @aleksandrakwisniewska i naszymi rodzicami, Mają Marquardt-Uznańską i Piotrem Uznańskim & Piengjai i Radosławem Wiśniewskimi, chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi. Serdecznie dziękujemy Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielenie nam ślubu. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś. Mając nadzieję na przychylność losu chcemy razem kochać, starać się z pokorą rozumieć świat, czynić dobro, i na miarę naszych możliwości - służyć ludziom, Polsce i Europie. I świętować nasze wesele w większym gronie rodziny i przyjaciół po powrocie Sławosza z misji - a wpisy podpisali już jako Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy.

Wiceminister pierwszy zdradził, że posłanka i astronauta są po ślubie? Pokazał jedno zdjęcie!

Co ciekawe, w sobotę rano inny polityk KO, Arkadiusz Myrcha wrzucił do sieci zdjęcie z Wiśniewską i Uznańskim, które zrobił dzień wcześniej w czasie uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie UE. Zdjęcie podpisał krótko: - Świeżo upieczona para młoda! To, co zwróciło uwagę to strój posłanki, mianowicie do wieczorowej czerwonej sukni dobrała ona długie rękawiczki w jasnym kolorze.

Jak się okazało, niemal identyczne miała na ślubie kilka dni wcześniej! Rękawiczki dopełniały jej stylizację ślubną. Czyżby przy pomocy tej części garderoby polityczka chciała ukryć obrączkę w czasie piątkowej gali? W pewnym momencie zdjęła zaś rękawiczki, a na jej dłoni widać było obrączkę.

i Autor: Screen/Instagram Arkadiusz Myrcha