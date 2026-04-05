Wielkanoc u Lecha Wałęsy

Wiosenna aura, świąteczna atmosfera i wyjątkowy gość – tak wyglądały tegoroczne święta Wielkanocne w jednej z gdańskich parafii. Lech Wałęsa tradycyjnie pojawił się w swoim rodzinnym kościele, by pomodlić się podczas uroczystej mszy świętej.

To, co wydarzyło się przed świątynią, przyciągnęło uwagę wiernych. Proboszcz parafii osobiście wyszedł na zewnątrz, by przywitać byłego prezydenta. Były uściski dłoni i serdeczne życzenia wielkanocne. Wierni nie mieli wątpliwości. To był gość specjalny.

Lech Wałęsa na honorowym miejscu w kościele

Podczas nabożeństwa Lech Wałęsa zajął honorowe miejsce tuż naprzeciwko specjalnego, wielkanocnego ołtarza. Skupiony i zamyślony, oddał się modlitwie w tym wyjątkowym czasie.

To nie pierwszy raz, kiedy były prezydent uroczyście obchodzi najważniejsze święto katolickie, jakim jest Wielkanoc.

A jak wygląda Wielkanoc u Wałęsy na co dzień?

Z wcześniejszych doniesień medialnych wiadomo, że Lech Wałęsa od lat trzyma się sprawdzonych tradycji. Po uroczystym śniadaniu wielkanocnym zazwyczaj udaje się na mszę świętą, która jest dla niego jednym z najważniejszych punktów świąt.

Wałęsa jednym z najbardziej popularnych polityków w sieci

To jednak nie wszystko! Były prezydent chętnie spotyka się też z przyjaciółmi – zarówno w trakcie świąt, jak i tuż przed nimi.

Media nieraz przyłapywały go na takich spotkaniach, a zdjęcia szybko obiegały internet. Lech Wałęsa jest jednym z najbardziej popularnych polityków w mediach społecznościowych.

Wałęsa chętnie spotyka się z przyjaciółmi

Chętnie zamieszcza w nich zdjęcia ze swoich podróży, spotkań z głowami państw, pobytów w ulubionych miejscach, najważniejszych uroczystości państwowych i religijnych lub ze spacerów z bliskimi. Ma też sporą grupę swoich fanów, którzy na bieżąco komentują jego wpisy.

W 2026 roku również nie zabrakło takich chwil. Jeszcze przed Wielkanocą Lech Wałęsa wspominał o miłych spotkaniach z bliskimi. Jak widać, u byłego prezydenta tradycja łączy się z towarzyską atmosferą.

PTNW - Renata Kaznowska