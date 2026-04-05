Zbigniew Ziobro mógł zostać księdzem! Komentarz Joanny Senyszyn rozbawi Cię do łez

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-04-05 7:00

Zbigniew Ziobro nigdy nie meldujący się na szczytach polskiej polityki, a walczący o jak najwyższą pozycję w hierarchii kościelnej? Brzmi abstrakcyjnie, lecz jak się okazuje, scenariusz taki nie był niegdyś całkowicie nierealny! Nie zabrakło wcale wiele, by polityk nie wstąpił do seminarium. Z jednego, bardzo ważnego skądinąd powodu, do tego jednak nie doszło. Gdy informacja ta wyszła na jaw w 2009 roku, poprosiliśmy o komentarz m.in. jego partyjnego kolegę, koleżankę i Joannę Senyszyn. Ich słowa do dziś mogą mocno Cię rozbawić!

Ziobro, Senyszyn

i

Autor: Shutterstock; Marek Zieliński/Super Express; Tomasz Radzik / Super Express

Trzeba naprawdę niemałej wyobraźni, aby to sobie zwizualizować w głowie! W miejsce stylowego garnituru - czarna sutanna, krawatu - koloratka, a zamiast sejmowej mównicy - kościelna ambona. To naprawdę mogło się wydarzyć, ale młody Zbigniew Ziobro jednak się na to nie zdecydował. - Pochodzę z rodziny, w której uzyskałem patriotyczne wychowanie. Miałem w rodzinie trzech księży. Babcia też chciała, bym został księdzem, ale mnie się bardzo podobały dziewczyny - wyznał w 2009 roku w wywiadzie dla "Dziennika". Jak wiemy, decyzja ta okazała się być słuszną, gdyż Ziobro od lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Patrycją Kotecką (para doczekała się też dwójki synów). 

Zobacz: Jaś Kapela dostawał wielką kasę z ministerstwa. Pokazał nowy utwór! Stanowski nie wytrzymał

Mam bujną wyobraźnię, ale Ziobry w czarnej sutannie i z koloratką pod szyją nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Zbyszek jest jednak bardzo konkretnym politykiem, dlatego przypuszczam, że jego kazania mogłyby się cieszyć dużą popularnością - mówiła nam wówczas Beata Kempa. Mało tego! - Przypuszczam też, że szybko zostałby biskupem - dodała. 

Potrafię sobie wyobrazić Zbigniewa Ziobrę jako księdza. Gdyby zdecydował się pójść tą drogą, na pewno zostałby dobrym duchownym. W historii było wielu księży patriotów, którzy głęboką wiarę łączyli z miłością do ojczyzny - oceniał z kolei Arkadiusz Mularczyk.

Sprawdź: Karol Nawrocki pokazał się z patriotyczną palemką w zaskakującym miejscu! Była ogromna!

Zdecydowanie najciekawszy komentarz udzieliła nam w tamtym czasie jednak Joanna Senyszyn. Jak stwierdziła:

- Dla polityki byłoby dużo lepiej, gdyby Ziobro został księdzem. Obawiam się jednak, że terroryzowałby wiernych z ambony. Pewnie też nie dawałby rozgrzeszeń, węszył i szukał grzeszników, przesłuchiwał na spowiedzi. Zaś na plebanii zrobiłby areszt wydobywczy!

Galeria poniżej: Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera

Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera
Galeria zdjęć 49
Polityka SE Google News
OFICJALNIE: ZIOBRO Z AZYLEM NA WĘGRZECH! KOSZTOWNA DECYZJA TUSKA I NOWA LIDERKA 2050
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BEATA KEMPA
ARKADIUSZ MULARCZYK
KSIĄDZ
JOANNA SENYSZYN
ZBIGNIEW ZIOBRO