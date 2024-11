Taki majątek ma Radosław Sikorski! Czołówka najzamożniejszych posłów, ma nawet ciągnik!

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod koniec kwietnia pojawiło się oświadczenie majątkowe za 2023 rok szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Jak się okazuje, zgromadził on na swoim koncie 230 tysięcy złotych, 65 tysięcy euro, 18 tysięcy funtów oraz 35 tysięcy dolarów. Łącznie daje to bardzo niebagatelną kwotę ponad 740 tysięcy złotych oszczędności! Do tego Sikorski jest posiadaczem udziałów i akcji Silvair Inc. (16 411 sztuki) Goldman Sachs BDC (1500 sztuk) i iShares MSCI Poland (430 sztuk) o wartościach 80 742 zł, 21 975 dol. oraz 9739 dol. Jak wynika z oświadczenia, polityk jest także beneficjentem planów emerytalnych TiAA-CREF w USA, Roth IRA w USA, a także Bestinvest w UK o łącznej wartości niespełna 1,5 mln zł!

Z opublikowanego oświadczenia wynika, że Radosław Sikorski posiada 800-metrowy dworek w Chobielinie, a także mieszkanie własnościowe o powierzchni 133 m kw. Do tego jest też właścicielem 66-metrowego lokalu użytkowego. Do tak zwanego zabytkowego zespołu dworsko-pałacowego przynależą leśniczówka, ogród, staw, lamus, park i grunty orne o łącznej powierzchni blisko 13 ha.

Polityk inwestuje też w pojazdy. Należą do niego samochód Range Rover Sport (wyprodukowany w 2019 r.), zabytkowy motocykl MW z wózkiem bocznym (1978), a także amerykański ciągnik John Deere (2015). Ponadto dyplomata jest właścicielem antyków, rzeźb, obrazów, monet, a także "około 200 gramów kruszców".

Do 12 grudnia 2023 r. szef MSZ prowadził firmę "Sikorski Global", która w 2023 roku przyniosła mu dochód w wysokości ponad 900 tys. zł. Do zeznania majątkowego szef polskiej dyplomacji dodał teżinformację, że w momencie objęcia urzędu szefa MSZ utracił mandat posła do Parlamentu Europejskiego. - Z tego ostatniego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości 120 303 euro brutto - napisał. Zaznaczył przy tym, że ma rozdzielność majątkową z żoną, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i mają wspólne konta.

