Taki prywatnie jest premier Morawiecki. Jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów

Mateusz Morawiecki jest kojarzony przede wszystkim ze swoją działalnością polityczną. Najczęściej można zobaczyć premiera w eleganckim garniturze czy koszuli w czasie wykonywania wszelkich powinności związanych z funkcją szefa rządu. Mało kto jednak wie, jaki polityk jest prywatnie.

Na zdjęciu udostępnionym na profilu premiera na Facebooku można zobaczyć, jak gra z dziećmi w popularną grę planszową Rummikub. Gra wymaga zdolności analitycznych i sprytu w układaniu kafelków z numerami 1-10 tak, by następowały po kolei lub tworzyły grupy takich samych numerów w różnych kolorach, a to tylko niektóre zasady. To daje możliwość popisania się swoją bystrością młodszym, ale i starszym graczom.

- Co jak co ale w liczeniu jestem dobry – napisał Mateusz Morawiecki w poście. Widać, że szef rządu lubi spędzać wolne chwile w rodzinnym gronie, a rozwój łączy z rozrywką w najlepszym stylu! Planszówki w końcu nie tylko zapewniają świetną zabawę, ale także uczą wielu zdolności. Jedno zdjęcie może nam powiedzieć więcej niż 1000 słów!

Nie wiadomo, kto wygrał rozgrywkę, ale można zakładać, że Mateusz Morawiecki dał dzieciom nieco forów. Chwile z najbliższymi są cenne dla polityków zwłaszcza w kampanii wyborczej, gdy pracy jest o wiele więcej niż zazwyczaj. Taki wypoczynek z pewnością pozwolił premierowi odetchnąć!

