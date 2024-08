Takim mężem prywatnie jest Donald Tusk. Jego znak zodiaku wszystko ujawnia!

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Donald Tusk przyszedł na świat 22 kwietnia, a więc jest zodiakalnym Bykiem. Ten znak cechuje pracowitość, cierpliwość i solidność, a także nieustępliwość w dążeniu do celu. Te cechy były doskonale widoczne zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej jesienią 2023 roku, gdy lider PO robił, co w jego mocy, by uzyskać jak najlepszy wynik. Ponadto zodiakalne Byki są sprawiedliwymi i wymagającymi osobami, które potrafią docenić cudze wysiłku. Cenią także porządek zarówno ten dosłowny, jak i w duchowej sferze.

Jeśli chodzi o miłość, zodiakalne Byki są tak samo uparte jak w innych dziedzinach życia. Nie odpuszczają łatwo i będą dążyć do zdobycia serca swojego obiektu westchnień. Kiedy już im się uda, pozostają oddane, lojalne i wierne. Tego samego będą wymagać także od swoich partnerów. Kiedy Byk się zakocha, będzie chciał zrobić wszystko, by zapewnić ukochanemu wszystko, co najlepsze. Czasem może być zazdrosny i zaborczy, jednak rzadko te cechy rzutują na przyszłość związku.

Takie jest małżeństwo Tusków. Wszystko zapisane w gwiazdach

Związek Donalda i Małgorzaty Tusków zdaje się idealnie pasować do powyższych cech. Para poznała się na studiach, a przyszła żona premiera początkowo nie była zainteresowana romantyczną relacją. Dzięki swoim staraniom polityk w końcu zdobył jej serce i są razem do dziś, mimo licznych przeciwności.

W swojej autobiograficznej książce Małgorzata Tusk skarżyła się, że mąż dużo pracował, a ona sama musiała się zajmować dzieckiem. Wyznała także, że myślała o rozstaniu. Wtedy jednak Donald Tusk postanowił walczyć o swoją wybrankę, a ostatecznie udało mu się ją przekonać do pozostania w relacji.

Jak prawdziwy zodiakalny Byk dbał o dobrobyt swojej rodziny i skupiał się na swoich celach. Choć zamiłowanie do oddawania się pracy mogło mu czasem stawać na drodze, znalazł złoty środek. Dzięki temu może pochwalić się imponującym, ponad 40-letnim stażem małżeństwa! Taki mąż to prawdziwy skarb.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej