Tarczyński pokazał zdjęcie z Krupą i szybko je usunął! Co na nim było?

We wrześniu 2025 roku głośno było o zdjęciach Dominika Tarczyńskiego i Joanny Krupy z kolacji, co wywołało spekulacje na temat ich relacji.

Mimo różnicy poglądów, polityk i modelka utrzymują dobre stosunki, choć stronią od komentowania ich charakteru.

Tarczyński opublikował wspólne zdjęcie z Krupą, które szybko usunął, ale internauci zdążyli je udokumentować.

Dlaczego europoseł usunął zdjęcie i co oznacza ta nagła publikacja?

O znajomości Dominika Tarczyńskiego i Joanny Krupy zrobiło się głośno we wrześniu 2025 roku, gdy sieć obiegły zdjęcia, na których razem pojawili się na kolacji. Na miejscu były także inne zaproszone osoby, a cała grupa świetnie się razem bawiła. Ujęcia wywołały falę spekulacji co do natury relacji polityka i modelki, choć oni sami stronili od komentowania tej sprawy.

- To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie - powiedział wówczas w rozmowie z "Faktem".

Wiele osób wyrażało zdziwienie, że ci mają dobre relacje mimo wyraźnej różnicy poglądów. Teraz europoseł pokazał wspólne zdjęcie z modelką.

Tarczyński usunął zdjęcie

Dominik Tarczyński udostępnił na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym jest z Joanną Krupą. Czarno-biała fotografia skupiała się na ich twarzach. Modelka posyła uśmiech do obiektywu, włosy ma spięte, a w uszach widać długie kolczyki. Bardzo szybko jednak usunął je z sieci. Mimo to kilka osób zdążyło zareagować na publikację. To między innymi posłanka Chorosińska, która złożyła gratulacje, oraz była ambasadorka USA Georgette Mosbacher, która wystawiła rząd emotek z serduszkami.

Nie wiadomo, dlaczego Dominik Tarczyński postanowił usunąć zdjęcie. Być może nie chciał się nim chwalić? W sieci jednak nic nie ginie, a internauci zdążyli zrobić screena z postem polityka. Sami możecie zobaczyć, jak wyglądało zdjęcie zanim zniknęło.

W naszej galerii zobaczysz Joannę Krupę i Dominika Tarczyńskiego:

