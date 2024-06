Te kolorowe garnitury Agaty Dudy to cudo! Idealny wybór na lato. Ekspert nie ma wątpliwości: Pierwsza dama jest jak tęcza!

Agata Duda bez wątpienia przez lata prezydentury męża, odnalazła swój styl. Na początku nie wyróżniała się niczym szczególnym, a jej stylizacje były typowo nauczycielskie: proste garsonki w stonowanych kolorach i tradycyjnych krojach. Jednak z biegiem czasu styl Agaty Dudy zaczął się zmieniać i pierwsza dama wyrosła na ikonę mody! Teraz nie stroni od mocnych kolorów: różu, błękitu czy zieleni. Stawia na kolorowe suknie w kwiaty i wzory. Gdy pojawia się na wielkich wieczorowych wyjściach lśni w złotych i cekinowych kreacjach. A do tego nie boi się ciekawych rozwiązań, jak dwukolorowe marynarki czy żakiety z ozdobnymi kołnierzami, które dodaję jej strojom wyjątkowego charakteru. Ostatnio można zauważyć, że zdecydowanie stawia na kostiumy w mocnych letnich barwach. Komplety w różu, czerwieni i odcieniach niebieskiego to jej znak rozpoznawczy, a do tego klasyczna biel.

Zapytaliśmy o ocenę letnich stylizacji Agaty Dudy eksperta. Zdaniem projektanta mody Daniela Jacoba Dalego pierwsza dama wie, co jest najmodniejsze w tym roku. - Pierwsza dama jest jak tęcza! W ostatnich tygodniach pojawia się wciąż w kolorowych garniturach i każdy z tych kolorów, nie dość, że jest obecnie w trendach, to w dodatku fantastycznie prezentuje się na żonie prezydenta. Jeśli zestawić w jedno wszystkie odcienie garniturów Agaty Dudy wyjdzie nam kolorowa tęcza. Garnitury pierwszej damy rewelacyjnie psują do jej figury. Widać, że zmieniła stylistę, co wyszło jej na plus.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, ŻE FAKTYCZNIE KOLORY PASUJĄ AGACIE DUDZIE

ZOBACZ: Fenomenalny trik Agaty Dudy na nogi do samego nieba! Proste i efektowne

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - dr Anna Materska-Sosnowska fragmenty FB Se Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.