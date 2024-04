Te miski i talerze w PRL miał w domu każdy! Dziś można jest sprzedać i zarobić. Też masz takie w domu? [SPRAWDŹ]

Były minister Telus zaskoczył! Wziął kropidło i pognał do kur i koni

Dziś w naszych kuchniach królują najczęściej zwykłe zastawy - szklane albo z taniej porcelany. Najczęściej stawiamy na niewyszukane wzory i kolory, a głownie w polskich kuchniach dominują białe naczynia, które posują do wszystkiego. Co ciekawe, w czasach PRL można było trafić na prawdziwe perełki, które obecnie są poszukiwane przez kolekcjonerów i miłośników dawnego designu. Aktualnie ludzie chętnie wracają do starych rzeczy, a nowoczesne wnętrza aranżują na dawny styl. Miłośnicy naczyń i porcelany z PRL szczególnie cenią niespotykane dziś zdobienia, bo warto wspomnieć, że w PRL bardzo popularne było wykorzystywanie przy ozdobie naczyń pięknych grafik znanych artystów.

Dobrym przykładem jest seria naczyń "Tańce polskie" z grafikami znanej artystki Zofii Stryjeńskiej. Talerze, miski i kubki z grafikami artystki pojawiły się w sklepach w latach 60. Produkcją naczyń z malunkami Stryjeńskiej zajęło się wówczas kilka zakładów, jak choćby Wałbrzych, Chodzież czy Włocławek. Warto sprawdzić, czy mamy w swoich domowych komodach talerze, patery i miski z PRL i ile mogą być warte! Podobnie jest w przypadku wazonów z PRL-owskich hut, ozdobne, w niespotykanych kształtach i kolorach osiągają dobre ceny w sieci.

