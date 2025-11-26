Terlikowski przyznaje: „Zraniłem wielu ludzi”. Poruszająca spowiedź publicysty

Tomasz Terlikowski w „Prześwietleniu” wraca do własnych błędów i dawnego stylu publicznego.

Publicysta mówi o realnym cierpieniu ludzi, którzy znaleźli się w orbicie jego ostrych sądów.

Najmocniej wybrzmiewa świadectwo jego córki, pierwsze spotkanie z hejtem w wieku 11 lat.

„Wielu ludzi zraniłem moją działalnością” — Terlikowski bez filtra

W wywiadzie prowadzonym przez Janusza Schwertnera publicysta nie uciekł od tematu swojej przeszłości. Nie próbuje się wybielać, nie mówi o nieporozumieniach,, mówi o realnym cierpieniu innych.

– Mam świadomość, że na tej drodze zdarzyły się rzeczy złe i wielu ludzi zraniłem moją działalnością dziennikarską – przyznaje.

Według Terlikowskiego nie da się cofnąć czasu ani naprawić przeszłości. Można jedynie, jak podkreśla, wyciągać wnioski i próbować pójść dalej. – Jestem wdzięczny, że Pan Bóg i inni ludzie co jakiś czas otwierają mi oczy na kolejne błędy – mówi.

Cena sławy, którą płacą dzieci

Najbardziej poruszający fragment rozmowy dotyczy listu jego córki, napisanego pół roku temu. To nie tylko świadectwo rodzinnego dramatu, to opis brutalnego zetknięcia dziecka z internetowym hejtem. Czekała, aż siostra zaśnie. Nie chciała nikogo obudzić. Wtedy płakała. Dlaczego? Bo w wieku 11 lat przeczytała, że ludzie, którzy nie zgadzają się z jej ojcem, życzyli jej i siostrom gwałtu oraz tragedii. Ten fragment, jak przyznaje Terlikowski, wstrząsnął nim najmocniej.

„Regularne pytania z tezą”. Szkoła też potrafi ranić

Hejt nie kończył się na mediach społecznościowych. Także w prywatnej szkole katolickiej, która miała być „pełna miłości bliźniego”, córka publicysty doświadczała presji. Według jej relacji nauczyciele regularnie zadawali pytania z tezą, odnosząc się do poglądów jej ojca. Nie do ocen, nie do zachowania, a do działalności dorosłego człowieka, z którą nie miała nic wspólnego. Terlikowski nie ukrywa, dzieci osób publicznych płacą cenę za działalność rodziców, choć często nie rozumieją jej istoty.

– Dzieci osób publicznych płacą cenę za działalność rodziców, mierząc się z opiniami obcych ludzi – mówi.

Refleksja, nie obrona

Terlikowski w rozmowie nie próbuje „obrócić” swojej przeszłości. Nie mówi o nieudanych interpretacjach czy złej woli odbiorców. Jego słowa raniły, a konsekwencje spadły także na jego bliskich.

Poniżej galeria zdjęć: Tomasz Terlikowski z żoną Małgorzatą Terlikowską

