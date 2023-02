Prowadziła Wiadomości TVP, była rzecznikiem rządu. Nie do uwierzenia, co teraz robi Aleksandra Jakubowska

Stefan Wyszyński i Jan Paweł II znali się bardzo dobrze

Jan Paweł II i Stefan Wyszyński bez wątpienia byli najważniejszymi postaciami w polskim Kościele w ostatnim stuleciu. Ostatnio szczególnie wokół polskiego papieża pojawia się coraz więcej kontrowersji - niektórzy podważają nawet proces kanonizacyjny Jana Pawła II. - Mamy też coraz więcej danych, że pedofilię tuszował jako metropolita krakowski Karol Wojtyła. Jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny to jeden wielki skandal. To miała być ucieczka przed brudem w świętość, ale ten brud go dopadł, gdy już został świętym - stwierdził w rozmowie a Onetem prawnik Artur Nowak. Mimo takich teorii dla wielu Polaków Jan Paweł II pozostaje największym autorytetem w naszej historii. Wysoko oceniany jest także kardynał Stefan Wyszyński, zwany Prymasem Tysiąclecia. Obaj hierarchowie znali się bardzo dobrze. Mało kto jednak wie, co zrobił Stefan Wyszyński, gdy usłyszał o okropnym zamachu na Jana Pawła II.

Apel prymasa Stefana Wyszyńskiego po zamachu na Jana Pawła II i ostatnia ich rozmowa telefoniczna

Papież po ataku zamachowca Alego Agcy trafił do kliniki Gamelli. W tym czasie w kiepskim stanie zdrowotnym był już prymas. Wierni z całej Polski modlili się za zdrowie wielkiego kardynała. On jednak zdecydował się nagrać specjalny apel do mieszkańców Warszawy. Trudno o bardziej poruszający gest. Historię przypomniał portal Onet. - Odtąd wszystkie modlitwy, które zanosiliście mojej intencji, proszę skierować w intencji Ojca Świętego, za jego zdrowie i życie. Niech Pan go nam zachowa, niech sprawi, aby długie jeszcze lata mógł służyć Kościołowi powszechnemu i kulturze światowej w duchu Ewangelii - prosił Stefan Wyszyński, który zmarł 15 dni do zamachu na Jana Pawła II. Tuż przed śmiercią prymas ostatni raz porozmawiał telefonicznie z papieżem.- Jan Paweł II pobłogosławił ręce i usta kard. Wyszyńskiego. Żegnając się z nim, Ojciec Święty powiedział: "Całuję twoje ręce", z kolej kardynał Wyszyński odrzekł: "Całuję twoje stopy. Między nami jest Matka Najświętsza. Cała nadzieja jest w Niej" - czytamy w Onecie.

