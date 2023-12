To już koniec TVP 3 Info?! Fatalne wieści dla widzów!

Pasmo TVP Info 3 wystartowało w połowie września 2022 roku i do połowy grudnia 2023 średnia widownia sięgała 58 tys. widzów, podaje serwis Wirtualnemedia.pl. TVP 3 Info to nadawane pasmo informacyjne o tematyce regionalnej, które emitowane jest w godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku w ramach trwających pasm, które trwają od 10 do 30 minut i są poprzedzielane innymi audycjami. Wspomniany cykl TVP 3 Info skupia się głownie na relacjach na żywo i transmisji z lokalnych wydarzeń z całej Polski. - Pasmo przygotowuje zespół blisko 30. osób, złożony z dziennikarzy, operatorów montażystów i techników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz z ośrodków regionalnych TVP - podaje branżowy serwis.

Zdaniem Wirtualnemedia.pl na początku przyszłego roku TVP ma "wprowadzić duże cięcia w części stacji tematycznych", co ma sprawić, że właśnie pasmo TVP 3 Info ma zniknąć z anteny. Jeśli faktycznie te informacje się potwierdzą, to widzowie, którzy jednak oglądali tę audycję poczują zawód i nie będą zadowoleni. Póki jednak nie ma oficjalnych komunikatów, widzowie pasma mogą spać spokojnie.

O TVP jest ostatnio bardzo głośno nie tylko ze względu na wyniki oglądalności, ale też fakt, że doszło do zmiany władzy. Sam Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, że jednym z jego pierwszych ruchów, jako rządzącego, będą zmiany w telewizji publicznej. - Nie będziemy potrzebowali ustawy. Nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Dudy. Mamy mechanizmy prawne, które z dnia na dzień przywrócą kontrolę społeczną telewizji publicznej - mówił Tusk pod koniec września na wiecu w Bydgoszczy.

