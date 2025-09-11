To koniec 800 PLUS dla niepracujących Ukraińców. Kto im pomoże, jeśli nie Polacy?

„Bardzo zły pomysł, bo to też są ludzie!”, przekonywał mężczyzna, któremu nie podobają się zmiany w wypłacaniu 800 plus i uważa, że pieniądze należą się każdemu dziecku, które mieszka w Polsce. „Za dużo jest nierobów – Ukraińców. Wśród Polaków też, ale jednak Polacy to Polacy”, przekonywała młoda dziewczyna. „Polak u siebie w kraju, to jest normalne. Jak ktoś pracuje, to nie musi dostawać też, on pracuje, to on zarobi”, mówił młody Ukrainiec, który popiera odebranie 800 plus cudzoziemcom, którzy nie pracują. „Polacy mieszkają po parkach, biedni, nie mają na chleb, ani na kilo parówek”, denerwowała się emerytka. „Wszyscy się nauczyli, że tylko brać i brać. Trzeba coś z siebie dać!”, dodała. „Ja mogę panu pokazać palcem, ile tu jest takich pań, co w czapkę zbierają i nie mają na leki. A Ukraińcom dajemy tyle, że na wszystko im starcza”, przekonywał młody chłopak. „Kto im pomoże, jeśli nie Polacy? Jeśli Polacy im nie pomogą, to wojna może przyjść z Ukrainy do Polaków”, przekonywała kobieta, która przyjechała z Białorusi. „Ludzie! Dajcie sobie siana! Nie skaczmy sobie do gardeł ! To nie ma znaczenia, czy ktoś jest z tego kraju, czy z innego!”, zaapelował do Polaków mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

KONIEC 800 PLUS DLA NIEPRACUJĄCYCH UKRAIŃCÓW! KTO IM POMOŻE, JEŚLI NIE POLACY?|KOMENTERY