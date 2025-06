Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

Karol Nawrocki został wybrany nowym prezydentem Polski startując w wyborach jako obywatelski kandydat na prezydenta, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Nawrocki zdobył 10 606 877 głosów, czyli o prawie 200 tys. głosów więcej niż Andrzej Duda w 2020 roku. PiS wkładało wiele wysiłku w to, by Polacy poznali Nawrockiego. Wyborcy interesują się nie tylko jego propozycjami i programem wyborczym, ale też życiem prywatnym Karola Nawrockiego. Wiadomo, że ten kandydat ma rodzinę: żonę Martę i troje dzieci. Co zaś wiadomo o jego rodzicach? Poznajcie szczegóły.

Rodzice Nawrockiego: mama Elżbieta i tata Ryszard

Karol Nawrocki pochodzi z Gdańska, tu się urodził jako Karol Tadeusz Nawrocki 3 marca 1983 roku, czyli niedawno skończył 42 lata. Jego rodzice to Elżbieta i Ryszard, rodzina mieszkała na osiedlu Siedlce w Gdańsku. Ojciec był z zawodu tokarzem, angażował się w Solidarność. Matka pracowała jako introligatorka i zajmowała się domem.

W czasie prezentacji w listopadzie 2024, Nawrocki wspomniał o mamie: - Pozdrawiam serdecznie moją mamę, która ogląda zapewne w telewizji, w tym samym mieszkaniu, w którym się wychowywałem jako młody chłopak. Kocham cię mamo, dziękuję!

Nawrocki ma jedną siostrę: Nina to mistrzyni cukiernictwa!

Karol Nawrocki ma też siostrę Ninę, o której wspomniał w czasie listopadowej prezentacji, gdy został przedstawiony na konwencji w Krakowie jako kandydat obywatelski. Pochwalił się wtedy, że jego siostra to mistrzyni tortów: - Siostra Nina, która, zapewniam was, robi najlepsze torty na całym świecie. Jest realnym mistrzem cukiernictwa - powiedział wtedy. Faktycznie, Nina Nawrocka to mistrzyni cukiernictwa. Jak ustalił swego czasu "Fakt" pani Nina w wywiadzie dla portalu foodservice24.pl opowiadała:

Jestem po szkole ekonomicznej. Moja przygoda z prawdziwym cukiernictwem rozpoczęła się w gdańskim Hiltonie. To właśnie tutaj szefowie Mercato uwierzyli w moje umiejętności i zaszczepili we mnie miłość do tego zawodu. Dają mi szansę na rozwój i zgłębianie mojej pasji.

W tym samym wywiadzie wyznała, że ulubionym, acz mogącym budzić zdziwieniem połączeniem smaków, jest połącznie białej czekolady z borowikami, które można wykorzystać w pralinach czy lodach.

Ile dzieci ma Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki wraz z żoną wychowuje troje dzieci. Najstarszy syn Daniel Nawrocki, jest już dorosły, studiuje, pracuje, jest radnym jednej z dzielnic Gdańska, bardzo wspiera ojca w kampanii wyborczej. Nie jest on jednak biologicznym synem Nawrockiego, o czym kandydat na prezydenta sam powiedział w czasie jednego z wystąpień i nie jest to tajemnicą. Młodsze dzieci Nawrockich to nastoletni Antek i kilkuletnia Kasia.

