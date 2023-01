To zdjęcie pokazuje, jaka wysoka jest Agata Duda! Prawda może zaskoczyć

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

Agata Duda towarzyszyła prezydentowi w uroczystości Polonia Rediviva w Pałacu Prezydenckim,, które kończyło Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody trwały od 2018 roku, a podczas uroczystego zwieńczenia przemawiał Andrzej Duda. - Często nie wierzymy w siebie, z dystansem patrzymy na swoje osiągniecia, na to wszystko, co mamy, co udało się nam zbudować. A jesteśmy pokoleniem szczęśliwców, bo żyjemy w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce już trzydzieści cztery lata. Przez – śmiało można powiedzieć – setki lat nasi przodkowie nie doświadczyli tak wspaniałego czasu, jakiego my jesteśmy współtwórcami i beneficjentami. To nasze wielkie szczęście, nasza zasługa i nasze wielkie zadanie wobec wszystkich pokoleń – mówił. Prezydent wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznawany osobom, które od czasu odzyskania niepodległości przyczyniały się do odbudowy państwa.

Wysoka Agata Duda

Na fotografiach z uroczystości widać też Agatę Dudę, stojącą na scenie wśród innych osób. Doskonale na nim wdać, jak wysoka jest pierwsza dama! Co prawda ma na nogach szpilki, ale i tak jest imponująco wysoka. Widać, że jest równa lub przewyższa inne osoby, nawet wliczając w to mężczyzn. Wydaje się także równa z Andrzejem Dudą. Zazwyczaj nie można tak dobrze ocenić, jaki rzeczywiście jest jej wzrost, ale dzięki temu, że wszyscy stoją w jednej linii, można mieć pewne wyobrażenie o wzroście Agaty Dudy.

