Tomasz Lis jak Karol Strasbuger! Nowy żart o Czarnku. Śmieszne czy żenujące?

Tomasz Lis żartuje z Przemysława Czarnka i PiS

Tomasz Lis to niezły żartowniś, choć chyba ma czasem problem z wyczuciem granicy. - Kasując perspektywę wspólnej listy opozycji pomaga się Kaczyńskiemu. Kałownia’2023 - tak skomentował postawę Szymona Hołowni były dziennikarz TVP, TVN i Polsatu. Za te słowa spadła na niego fala krytyki nawet ze strony osób z nim na ogół sympatyzujących. Po tej kuriozalnej akcji Tomasz Lis wcale się nie zniechęcił do śmieszkowania. Teraz jednak zaserwował internautom żart na zdecydowanie wyższym poziomie. Tomasz Lis odniósł się w ten sposób do afery Willa plus. W oryginalny sposób zakpił z Przemysława Czarnka i PiS.- Ulubiony piłkarski zespół Czarnka i PiS-owców: Villarreal - napisał na Twitterze dziennikarz. - Żart godny Karola Strasburgera - skomentował jeden z internautów. Generalnie opinie użytkowników Twittera dotyczące jakości żartu Tomasza Lisa były podzielone. Myślicie, że Tomasz Lis sprawdziłby w roli gospodarza "Familiady"? Zagłosuj w naszej sondzie.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Tomasza Lisa z byłymi żonami: Hanną Lis i Kingą Rusin

Ulubiony piłkarski zespół Czarnka i PiS-owców: Villarreal.— Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 5, 2023