Najpierw prokuratura, a teraz takie coś! Koleżanka Tomasza Lisa uznała, że nie będzie milczeć

Tomasz Lis usłyszał zarzut. "Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu"

Tomasz Lis ma za sobą wyjątkowo ciężkie dni. Tuż przed weekendem stawił się w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzut. Były dziennikarz TVP, TVN i Polsatu przez około pół godziny składał wyjaśnienia. - Zarzut dotyczy reklamy wódek, brandy, whisky i likierów, zamieszczonej w dodatku do tygodnika „Newsweek”. Reklama zawierała znak graficzny producenta, nazwę marki, ceny produktów, a także odnośniki do stron internetowych, za pośrednictwem których można było kupić alkohol - informowała "Super Express" Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator dodała, że "podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu". Tomasz Lis następnego dnia zdradził, że został skierowany na badania psychiatryczne. - W związku z postawionym mi absurdalnym zarzutem i z faktem, że byłem leczony neurologicznie (4 udary), pani prokurator skierowała mnie na obowiązkowe badania psychiatryczne. Oczywiście pójdę (nie wiem, czy będzie to świadczyło o zdrowiu psychicznym, czy przeciwnie). Witamy w ZSRR - skomentował na Twitterze.

Tomasz Lis skierowany do psychiatry. Karolina Korwin-Piotrowska komentuje. "To obowiązek"

Do słów Tomasza Lisa odniosła się jego koleżanka z branży - Karolina Korwin-Piotrowska. Byłemu redaktorowi "Newsweeka" mocno się oberwało! - Sorry, ale to nieprawda. W postępowaniu karnym - a tak jest w przypadku @newsweekpolska - w sytuacji leczenia neurologicznego, 4 udary to potężne obciążenie dla organizmu i mózgu też, badanie przez psychiatrę i psychologa, oczywiście biegłych, to obowiązek, a nie żadne ZSRR - oceniła na Instagramie dziennikarka, która zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt całej sprawy. - Nie ma nic złego w spotkaniu z psychiatrą czy psychoterapeutą. A jeżeli ma się "retro metody pracy" i problem z wybuchami emocji, tym bardziej jest to potrzebne - przekonywała. - Po latach w mediach uważam, ze spora cześć dziennikarzy obowiązkowo powinna co jakiś czas przechodzić badania psychiatryczne. Bo to jest strasznie niszczący zawód - podsumowała Karolina Korwin-Piotrowska.

W naszej galerii zobaczysz Tomasza Lisa na zdjęciach z byłymi żonami - Kingą Rusin i Hanną Lis