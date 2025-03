Tylko MENTZEN! POLSKI TRUMP! Młodzi Polacy mają DOŚĆ PiS i PO! Zrobił im wodę z MÓZGU!

„Dlaczego młodzi ludzie nie chcą głosować na kandydatów wspieranych PiS i PO, tylko na Mentzena?”, pytał Adam Feder. „ Z głupoty!”, odpowiedziała emerytka. „Myślę, że media społecznościowe robią ludziom wodę z mózgu…”, zgodził się z nią młody mężczyzna. „Mamy dosyć już tego dualizmu w Polsce!”, przekonywał młody człowiek, zmęczony PiS i PO. „Polska jest dla Polaków. Nie jestem rasistką, ale nie wiem, dlaczego Ukraińcy mają większe prawa, niż my Polacy”, przekonywała młoda kobieta. Mimo że Mentzen głosi podobne poglądy, kobieta nie wybiera się na wybory, bo nie wierzy już żadnemu politykowi. „Dlaczego młodzi ludzie głosują na Mentzena?”, pytał dalej Adam Feder. „Tak, tak, na Mentzena. I Sieg Heil robią?”, wypalił i zaprezentował salut rzymski, popularne w III Rzeszy pozdrowienie. „Obiecuje, że podatki będą niskie i tak dalej”, argumentował nasz reporter. „ Aj tam, p****li”, nie wytrzymał emeryt. Jednak kolejni rozmówcy aż rozpływali się nad zaletami Mentzena. „Wykształcony, młody, obrotny”, wymieniał jeden. „Kieruje się logiką, racjonalnym myśleniem, jest przedsiębiorcą!”, dodał kolejny i porównał Sławomira Mentzena do Donalda Trumpa. „Jak Trump? To niedobrze na pewno. Musi być czarny, biały, to nie bardzo ważne. Musimy mieszkać razem!”, przekonywał młody mężczyzna, który przyjechał na studia z Demokratycznej Republiki Konga. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak Polacy komentują sondaże, które dają Sławomirowi Mentzenowi szanse na wejście do drugie tury wyborów prezydenckich!

Tylko MENTZEN! POLSKI TRUMP! Młodzi Polacy mają DOŚĆ PiS i PO! On zrobił im wodę z MÓZGU!| Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.