Uczennice spotkały Donalda Tuska. Tak zareagował, jest nagranie

W niedzielę jednak nie trzeba iść do kościoła?! Fachowe wyjaśnienie

Donald Tusk stara się przed wyborami parlamentarnymi przekonać jak najwięcej osób do głosowania na PO. Stara się być miły dla wszystkich uczestników spotkań, ale nie tylko. Gdy ktoś podchodzi na ulicy, poświęca chwilę na rozmowę i wspólne zdjęcie. Ostatnio spotykała go grupa uczennic, gdy polityk spacerował po mieście. Zdarzenie zostało nagrane i umieszczone w mediach społecznościowych. – Jakie są konsekwencje spotkania Tuska w dzień wagarowicza? – widzimy pytanie na nagraniu, a zaraz potem dostajemy odpowiedź. Jak się okazało, Donald Tusk postanowił ustawić się z dziewczętami do wspólnego, grupowego zdjęcia. „Ma Pan poparcie wśród młodzieży. Ale seniorów też, moi rodzice 70+ za Panem”; „Nie jestem w wieku szkolnym ale nie obraziłabym się za takie spotkanie”; „Młodzież wie z kim wagarować” – czytamy w komentarzach.

Warto przypomnieć, ze niedawno podobna sytuacja spotkała prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, którego uczennica zaczepiła podczas jazdy pociągiem. Nagrali razem filmik, na którym dziewczyna przeprasza za spóźnienie do szkoły, tłumacząc się opóźnieniem pociągu, a polityk potwierdza jej słowa.

W naszej galerii poniżej zobaczysz, jak Donald Tusk spędza wolny czas.

Sonda Czy Donald Tusk jest pracowity? Tak Nie Nie wiem