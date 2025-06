Uczniowie wystawili ocenę Ministerstwu Edukacji. O czerwonym pasku nie ma mowy!

Akcja Uczniowska w swoim raporcie ocenia pierwszy pełny rok pracy nowego rządu jako "rok pełen zaniechań i rozczarowań". Stwierdzono, że MEN "aktualnie nie uzyskałoby promocji do następnej klasy". Raport zawiera propozycje zmian w systemie edukacji, które są wynikiem ogólnopolskich konsultacji z uczniami.

Edukacja zdrowotna

Jednym z głównych punktów krytyki jest decyzja MEN o wprowadzeniu edukacji zdrowotnej jako przedmiotu nieobowiązkowego. Akcja Uczniowska argumentuje, że młodzież potrzebuje dostępu do rzetelnych informacji na temat zdrowia, relacji i bezpieczeństwa, w tym w przestrzeni internetowej. Organizacja uważa, że uczynienie tego przedmiotu opcjonalnym może prowadzić do jego marginalizacji, co jest szczególnie niepokojące w kontekście problemów ze zdrowiem psychicznym młodzieży.

Warto przypomnieć, że wprowadzenie edukacji zdrowotnej wzbudziło kontrowersje. Protestowano przeciwko niej, a Konferencja Episkopatu Polski uznała ją za niezgodną z konstytucją, powołując się na prawo rodziców do wychowania seksualnego dzieci. MEN podkreśla, że edukacja zdrowotna ma być holistyczna i obejmować różne aspekty zdrowia na wszystkich etapach życia. Ministerstwo tłumaczy decyzję o nieobowiązkowym charakterze przedmiotu głosami nauczycieli, którzy obawiali się fali krytyki i dezinformacji.

Technologia w szkołach

Akcja Uczniowska sprzeciwia się wprowadzeniu ogólnych zakazów korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Zamiast tego proponuje edukację w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z technologii. Organizacja uważa, że szkoła powinna uczyć młodzież, jak mądrze korzystać z urządzeń cyfrowych, zamiast je eliminować.

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że przepisy dające dyrektorom możliwość wprowadzenia zakazu używania smartfonów w szkołach trafią do Sejmu. Zakaz ma nie obejmować osób korzystających ze smartfonów ze względów zdrowotnych. Według raportu "Internet dzieci", młodzi ludzie spędzają w internecie średnio 4 godziny i 30 minut dziennie.

Oprócz kwestii edukacji zdrowotnej i technologii, Akcja Uczniowska postuluje również:

Wprowadzenie bezpłatnych obiadów dla wszystkich uczniów.

Ujednolicenie zniżek na przejazdy komunikacją publiczną dla uczniów i studentów do poziomu 51 proc.

Wprowadzenie darmowych podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wprowadzenie realnych zmian w podstawie programowej, zmniejszających jej objętość.

W kończącym się roku szkolnym obowiązywała odchudzona o 20 proc. podstawa programowa. MEN argumentuje, że ograniczenie zakresu treści ma dać nauczycielom i uczniom więcej czasu na spokojniejszą realizację programu nauczania. Nowa podstawa programowa ma wejść do szkół podstawowych i przedszkoli 1 września 2026 r., a do szkół ponadpodstawowych rok później. Instytut Badań Edukacyjnych powołał radę ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty, której zadaniem jest konsultowanie zmian w edukacji.

