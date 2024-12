Ujawnili kulisy wpisów na X Kaczyńskiego. Szok, kto do niego zadzwonił w trakcie! "Dziękuję ci za serduszko"

Weekend minął pod znakiem polityki. W czasie konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach Trzaskowski wiele mówił o bezpieczeństwie, rozwoju gospodarki, energetyce i inflacji. Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez PiS zaś pojechał na tereny, które nawiedziła powódź i pomagał mieszkańcom. Miał też spotkanie z mieszkańcami Lublina.

Zaś w Gdańsku o wizji swojej prezydentury mówił Szymon Hołownia. Tymczasem wszystkie te wydarzenia, na czele z konwencją KO, śledził Jarosława Kaczyński, który w sobotę dołączył do portalu X i założył na nim konto! O tym fakcie mówiły wszystkie media i internauci. Wiele osób zastanawiało się, jak wyglądała cała akcja od kulis. Rąbka tajemnicy uchylono w niedzielę.

Kulisy powstania konta prezesa PiS na portalu X

Wszystko za sprawą konta na X Prawa i Sprawiedliwości. Zostało tam opublikowane nagranie przedstawiające proces zakładania konta Kaczyńskiego na portalu X. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem m.in. Radosława Fogla, jednego z najbardziej znanych polityków młodego pokolenia z PiS.

W czasie publikacji kolejnych wpisów, które dotyczyły konwencji KO, nagle do prezesa PiS zadzwonił telefon. - Dobrze, dziękuję ci za serduszko. Pa, pa - bratanica, mówi lekko uśmiechnięty Kaczyński po krótkiej rozmowie. - Czyli po staremu, wielka ściema. Strach ma wielkie oczy, a nawet wilcze - mówi prezes, i faktycznie, wpis o oczach także znalazł się na X.

To, na co warto zwrócić uwagę to fakt, iż zaledwie od sobotniego poranka do poranka poniedziałkowego konto Jarosława Kaczyńskiego zaobserwowało niemal 100 tysięcy osób. Najbardziej popularnym wpisem był ten dotyczący kotki Fiony z jej zdjęciem.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z DOMU KACZYŃSKIEGO - ZE ŚRODKA!

Tak wyglądał start @OficjalnyJK. Sprawdźcie, co działo się za kulisami 👇 pic.twitter.com/eC4FGz3wmt— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 8, 2024

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Następne pytanie