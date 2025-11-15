W książce sprzed 20 lat pojawiła się zaskakująca informacja. Tak w rodzinie wołano na Donalda Tuska

- Oma (z j. niemieckiego "babcia" - red.) Anna to był fenomen. Nigdy nie ruszyła się poza Gdańsk. Dla niej wszystko się wokół Gdańska kręciło. To był jej die ganze Welt. Do końca życia, a dożyła ponad 90 lat, mówiła wyłącznie po niemiecku, w gdańskim żargonie. Mimo że zmarła dopiero 3 lata temu, polskiego nie nauczyła się nigdy (...) Donald rozmawiał z nią po niemiecku, albo pytał po polsku (rozumiała świetnie), a ona odpowiadała po niemiecku. Trochę tak jakby bojkotowała otaczającą rzeczywistość. Zakupy robiła używając łamanej polszczyzny - napisano w przytoczonej wcześniej książce.

Przy tej okazji Tusk wspomniał, jak zazwyczaj był nazywany w swojej rodzinie i na podwórku. - Bowke, obiad! - wołała mama wychyliwszy się ze strychowego okna. Bowke, kolacja! - nawoływał ojciec donośnym głosem. Przez całe dzieciństwo, kiedy biegałem po podwórku, byłem chłopakiem bowke - wspominał. Inaczej nazywała go właśnie babcia Anna. - A jak w odwiedziny przychodziła babcia Anna, z niemiecka nazywała mnie zdrobniale Krümel - kruszynka - przyznał.

Zdecydowanie najciekawiej wołano jednak na obecnego premiera Polski w momencie, w którym nie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami rodziców. - A kiedy narozrabiałem, byłem Pomuchelkopf (dosłownie głowa dorsza) - zdradził Tusk.

W 2003 roku ukazała się prawie całkowicie zapomniana już dziś książka Olgi Dębickiej "Fotografie z tłem. Gdańszczanie po 1945 roku". Jednym z jej bohaterów był @donaldtusk. Tej książki nie wolno zapomnieć. W wątku zamieszczam wyłącznie cytaty z DT bez komentarza. Jedziemy: pic.twitter.com/iKcAwsbZlI— John Bingham (@MrJohnBingham) September 10, 2024