W książce sprzed 20 lat pojawiła się zaskakująca informacja. Tak w rodzinie wołano na Donalda Tuska

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-11-15 19:26

Powszechnie wiadomo, że Donald Tusk i jego bliscy są od dawna związani z Gdańskiem. Premier wielokrotnie manifestował swoje przywiązanie do tego miasta. Jednym z przykładów może być książka Olgi Dębickiej z 2003 roku, zatytułowana "Fotografie z tłem. Gdańszczanie po 1945 roku". W publikacji tej Donald Tusk opowiada o historii swojej rodziny. Zaskakująco zdradził przy tym swoje przezwisko, które było używane zwłaszcza, gdy był nieposłuszny. Zgadnięcie go jest niemal niemożliwe!

Donald Tusk w Piotrkowie Trybunalskim

i

Autor: Marian Zubrzycki/ PAP

- Oma (z j. niemieckiego "babcia" - red.) Anna to był fenomen. Nigdy nie ruszyła się poza Gdańsk. Dla niej wszystko się wokół Gdańska kręciło. To był jej die ganze Welt. Do końca życia, a dożyła ponad 90 lat, mówiła wyłącznie po niemiecku, w gdańskim żargonie. Mimo że zmarła dopiero 3 lata temu, polskiego nie nauczyła się nigdy (...) Donald rozmawiał z nią po niemiecku, albo pytał po polsku (rozumiała świetnie), a ona odpowiadała po niemiecku. Trochę tak jakby bojkotowała otaczającą rzeczywistość. Zakupy robiła używając łamanej polszczyzny - napisano w przytoczonej wcześniej książce.

Zobacz: Szok w studiu TVN24 po tych słowach wicepremiera! Nawet Olejnik nie dowierzała! "Niech pan przeprosi"

Przy tej okazji Tusk wspomniał, jak zazwyczaj był nazywany w swojej rodzinie i na podwórku. - Bowke, obiad! - wołała mama wychyliwszy się ze strychowego okna. Bowke, kolacja! - nawoływał ojciec donośnym głosem. Przez całe dzieciństwo, kiedy biegałem po podwórku, byłem chłopakiem bowke - wspominał. Inaczej nazywała go właśnie babcia Anna. - A jak w odwiedziny przychodziła babcia Anna, z niemiecka nazywała mnie zdrobniale Krümel - kruszynka - przyznał.

Sprawdź: Marta Nawrocka zdradziła swój największy "priorytet" w kadencji męża!

Zdecydowanie najciekawiej wołano jednak na obecnego premiera Polski w momencie, w którym nie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami rodziców. - A kiedy narozrabiałem, byłem Pomuchelkopf (dosłownie głowa dorsza) - zdradził Tusk.

Galeria poniżej: Oto największe porażki rządu Donalda Tuska po 2 latach od zwycięstwa

Oto największe porażki rządu Donalda Tuska po 2 latach od zwycięstwa
15 zdjęć
Polityka SE Google News
FB: Wyborcy PiS nie wierzą w AFERY! TUSK jak ŁUKASZENKA! Wszyscy z PiS powinni siedzieć! -  Komentery
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
GDAŃSK