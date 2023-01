Wybory prezydenckie. Kto kandydatem PiS? Morawiecki, Szydło, a może Kacper Płażyński?

Andrzej Duda dwukrotnie, będąc kandydatem PiS, wygrał wybory prezydenckie. Trzeci raz, oczywiście, kandydować nie może (prezydentem RP wg konstytucji można być tylko dwie kadencje), a w partii Jarosława Kaczyńskiego głowią się, kto mógłby zostać jego następcą. Dotychczas najczęściej wymieniano Beatę Szydło. Niektórzy w tej roli widzą inną kobietę - marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Z kolei wyborcy Zjednoczonej Prawicy najwyżej oceniają Mateusza Morawieckiego. Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że kandydatem na prezydenta powinien zostać obecny szef rządu. Wskazało go aż 54 proc. ankietowanych! Popularny na Twitterze dziennikarz Daniel Pers zaprezentował jeszcze innego kandydata. Do tej pory chyba nikt go nie brał pod uwagę! Chodzi o Kacpra Płażyńskiego, 35-letniego posła PiS, syna jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej - Macieja Płażyńskiego.

Dlaczego Kacper Płażyński znalazł się w zestawieniu?

W prognozie wyborczej udostępnionej przez Daniela Persa najwięcej wskazań otrzymują: Rafał Trzaskowski (KO) - 33,4 proc., Kacper Płażyński (PiS) -32,1 proc., Szymon Hołownia (Polska 2050) - 14,9 proc., Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 7,7 proc. i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) -5,8 proc. Dlaczego w ogóle w tym zestawieniu ujęty został młody poseł PiS? - Kacper Płażyński został ujęty w zestawieniu, ponieważ konstytuuje rodzaj kandydatury, którą PiS ma szanse w ogóle powalczyć w 2025r o prezydenturę (czyt. jest twarzą następnej dekady - nie minionej, twarzy również odczepionej od bagażu partii) - tłumaczy Daniel Pers.

Kim jest Kacper Płażyński?

Polityk PiS popularność zyskał, kandydując w wyborach na prezydenta Gdańska w 2018 roku. Kacper Płażyński przegrał wtedy w drugiej turze z Pawłem Adamowiczem, uzyskując nieco ponad 35 proc. głosów. Lepiej poszło mu rok później w wyborach parlamentarnych - uzyskał mandat, a zagłosowało na niego niemal 90 tys. wyborców. Kacper Płażyński ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest synem zmarłego w katastrofie smoleńskiej Macieja Płażyńskiego, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej i marszałka Sejmu za rządów AWS-UW. Kacper Płażyński ma żonę Natalię i syna.

