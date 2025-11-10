W takich butach Kaczyńskiego jeszcze nie widziałeś! Wszyscy patrzyli też na jego szalik [ZDJĘCIA]

Jarosław Kaczyński upamiętnił ofiary katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego.

Prezes PiS wezwał policję do interwencji wobec osób, które próbowały zakłócić uroczystości.

Uwagę zwracał też strój Kaczyńskiego, który zaskoczył wszystkich.

Sprawdź, co dokładnie miał na sobie Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński, jak każdego 10. dnia miesiąca, razem z politykami PiS, upamiętnił ofiary katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Jak w poprzednich latach, 10 listopada to miesięcznica szczególna, ponieważ w cieniu obchodów święta odzyskania przez Polskę niepodległości. PiS zwykle nazywa to społecznymi obchodami w przededniu Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dzień rozpoczął się od mszy w intencji tragicznie zmarłych ofiar Smoleńska, która odprawiona została w kościele seminaryjnym. Po niej nastąpiło przejście na plac Piłsudskiego i złożenie wieńców oraz zniczy przed pomnikami: ofiar katastrofy i Lecha Kaczyńskiego.

Jak w każdą miesięcznicę prezes PiS zabrał głos. Niestety, jego wystąpienie było zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się uroczystościom, którzy skandowali: „kłamca, kłamca”. Prezes Jarosław Kaczyński wezwał policjantów do podjęcia wobec nich interwencji. Do zebranych przemawiał wskazując:

- A najsmutniejsze jest to, że ludzie, którzy pozwalali przez 8 lat okradać Polskę na dziesiątki miliardów złotych poprzez VAT, podatki od paliw, od alkoholu, ci ludzie dzisiaj ośmielają się oskarżać tych, którzy kupowali na przykład bojowe wozy straży pożarnej (...) albo wspierali inne przedsięwzięcia społeczne - powiedział, nawiązując przy okazji do zarzutów o nieprawidłowe wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości za czasów PiS.

Kaczyński zaskoczył wyglądem w czasie miesięcznicy smoleńskiej!

Wydawało się, że wszystko było jak zwykle, ale to co zwracało szczególną uwagę to wizerunek prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński pojawił się elegancko ubrany, ale na nogach miał nie trzewiki czy lakierki, a buty trekkingowe. Niewątpliwie mało kto widział lidera PiS w takim obuwiu, a jeśli, to dosłownie kilka razy.

Jakby tego było mało prezes, który zwykle nosi ciemne ubrania i dodatki, czyli np. ciemny kaszkiet, czarne krawaty, tym razem postawił na coś innego. Miał na szyi szalik w kolorze bordowym! Trzeba przyznać, że wyglądało to niezwykle stylowo i elegancko, wszak bordo to jeden z hitów tej jesieni. To zdecydowanie wrzucało się w oczy. Bo do tej pory prezes stawiał na szale jednolite choćby w kolorze granatu, czy zdobne w ciemne wzory. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w galerii niżej: