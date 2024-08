Programy telewizyjne o remontach i metamorfozach domów czy mieszkań cieszą się wśród widzą olbrzymią popularnością. Ludzi chętnie oglądają też w mediach społecznościowych, jak mieszkają gwiazdy, politycy oraz dziennikarze. Wystarczy wspomnieć, że także Super Express miał bardzo lubiany i cieszący się zainteresowaniem internautów cykl "Politycy od kuchni", w którym nasi dziennikarze odwiedzali w domach znanych z pierwszych stron gazet i Sejmu czy Senatu polityków.

Zwykle znane osoby mają gustownie urządzone wnętrza i widać, że znają się na najnowszych trendach. My sprawdzaliśmy, jak mieszkają córki polityków: Aleksandra Kwaśniewska, Kasia Tusk i Marta Kaczyńska. Już na pierwszy rzut oka widać, że mają w swoich domach bardzo podobne elementy wystroju. W jakich warunkach żyją córki znanych polityków? Przekonajcie się!

Ola Kwaśniewska ma poduszki w pieski

Córka byłej pary prezydenckiej: Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, Ola chętnie pokazuje w sieci jak mieszka. Zwykle skupia się na zdjęciach pokazujących ukochanego pieska, ale przy okazji można też dostrzec jakie w jej domu są meble czy dodatki. Widać, że Ola wie, co jest modne, a obecnie odcienie szarości królują w polskich domach. W takich odcieniach są przede wszystkim najmodniejsze meble wypoczynkowe. Ciekawym dodatkiem w jej mieszkaniu są natomiast poduszki z nadrukiem psiaków.

Styl domu Kasi Tusk to elegancja w dawnym wydaniu

Kasia Tusk mieszka w pięknym mieszkaniu w starej kamienicy. W mieszkaniu Kasi króluje biel i złote dodatki, takie jak krany czy uchwyty w szafkach. Wszystko jest dobrze skomponowane i daje piorunujący efekt. Mieszkanie zachwyca delikatnością. Jakiś czas temu jej mieszkanie przeszło remont, zostało nieco odświeżone i dopasowane do potrzeb córki premiera i jej rodziny, ale zachowany został niepowtarzalny klimat miejsca:

Gdy wprowadzaliśmy się tutaj byliśmy młodym narzeczeństwem. Dziś jesteśmy rodziną z dwójką dzieci i psem – zmiana stylu życia miała ogromny wpływ na funkcjonalność mieszkania. Udało nam się je powiększyć, a to dało możliwość nowego podziału pomieszczeń, z którego bardzo chciałam skorzystać, aby nasze codzienne życie było przyjemniejsze. Jest wiele nowych kątów, które codziennie sprawiają mi radość, więc nie oglądam się za siebie

- przyznała Kasia, gdy fanki pytały o to, czy tęskni za poprzednią aranżacją wnętrza.

Marta Kaczyńska i jej sopockie mieszkanie w kamienicy

Podobnie jak córka Donalda Tuska, tak i Marta Kaczyńska mieszka w stylowym mieszkaniu w kamienicy. Mieszkanie odziedziczyła po rodzicach, nie jest ono więc nowocześnie urządzone, ale tradycyjnie. To zdecydowanie mieszkanie z czarem dawnych lat. Są tam więc duże okna - charakterystyczne dla dawnego budownictwa, a także solidne drzwi - stara, dobra robota.

Okna i drzwi zostały pomalowane na biało, to dobry wybór, po podkreśla charakter wnętrza. Kaczyńska gustuje w delikatnych dodatkach, dziełach sztuki. Zaś to, co ma charakterystycznego w kuchni to podłoga w biało-czarną kratkę. To nadaje wnętrzu odrobinę luksusu.

