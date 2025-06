W tej gminie Nawrocki ZMIAŻDŻYŁ Trzaskowskiego. ELITY mają nas za CIEMNIAKÓW! Tu mieszkają PATRIOCI!

„Elita głosowała na Trzaskowskiego, a ciemniaki na Nawrockiego. Tak w telewizji mówili. No to za takich nas mają?”, denerwował się emeryt we wsi Jeżowe. „Pseudoelity się potworzyły oni myślą, że są kimś lepszym…”, dodał kolejny mężczyzna. Gdyby wybory odbywały się tylko w gminie Jeżowe, to Karol Nawrocki wygrałby już w pierwszej turze. Kandydat startujący z poparciem PiS zdobył ponad 60 proc. głosów! Drugi był Sławomir Mentzen, potem Grzegorz Braun, a Rafał Trzaskowski dostał niewiele ponad 3 proc. głosów i w pierwszej turze zajął dopiero czwarte miejsce! ”Skąd to rekordowe poparcie dla Nawrockiego?” – pytał Adam Feder. „Bo jest mądrzejszy!”, odparła młoda dziewczyna. „Czepiają się takich ludzi, co Polskę ratują. Bóg, Honor, Ojczyzna!”, oznajmiła emerytka. „Tu patrioci są, a nie jakieś byle łachudry!”, mówił kolejny mieszkaniec Jeżowego. „Albo Trwam, albo Republika. Więcej się u nas nie ogląda”, dodał. „Nie powinno być tego, że chłopiec i chłopiec. No bo po co to?”, zastanawiał się młody chłopak, dla którego liczy się tylko tradycyjny model rodziny. „My to musimy zap*******ć na wsi, a w mieście to leżą i chcieliby luksusy. Ja to mam już tej Platformy dosyć!”, skwitował starszy mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Tu Nawrocki ZMIAŻDŻYŁ Trzaskowskiego. W Warszawie myślą, że są ELITĄ! Oni mają nas za CIEMNIAKÓW… |Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.