Lider Bayer Full na scenie z politykiem PiS. Oto, co powiedzieli o 800 plus

Premier Mateusz Morawiecki 4 września pokazał na Facebooku zdjęcie swojej córki, która rozpoczęła naukę w warszawskiej szkole sióstr nazaretanek. - My też rozpoczęliśmy dziś kolejny rok szkolny... Córeczko, pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Zwłaszcza na matematyce i potem na HiTcie... - napisał dumny, dołączając do swojego wpisu zdjęcie córki przed ową placówką oświatową.

Zobacz także: Dymisja wiceszefa MSZ! W tle działania CBA?! Premier zabiera głos

Internauci w komentarzach szybko zaczęli zwracać uwagę na fakt, że wybrana przez jego córkę szkoła jest prywatna. Co więcej, kilku z nich weszło na stronę placówki, gdzie zapoznali się z obowiązującym w niej cennikiem. Jak się okazało, pobieranie nauk w tym miejscu sporo kosztuje! Sama opłata jednorazowa (wpisowe) to koszt 1,2 tys. zł, natomiast opłata roczna do "klasy ogólnej" to wydatek rzędu 15 tys. zł, a do klasy dwujęzycznej 18 tys. zł!

Morawiecki wysłał córkę do szkoły.Prywatnej.A Suweren klaszcze w dłonie.Cennik z boku. pic.twitter.com/JFXCO9M2bA— P@weł (@winatuska1) September 4, 2023

Sonda Czy zapisałbyś/zapisałabyś dziecko do prywatnej szkoły? Tak Nie Moje dziecko chodzi do prywatnej szkoły Nie mam zdania