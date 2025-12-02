Waldemar Pawlak traci wpływy w PSL, ale nie radość życia. Po wyjściu z restauracji miał spotkanie z policją [ZDJĘCIA]

Waldemar Pawlak (66 l.) niedawno pożegnał się z funkcją szefa Rady Naczelnej PSL – ludowcy uznali, że czas na zmianę warty i wybrali na to stanowisko Piotra Zgorzelskiego (62 l.). Były premier przyjął to jednak ze stoickim spokojem i nie zrezygnował z aktywnego życia towarzyskiego. Kilka dni temu reporter „Super Expressu” przyłapał go w jednej z modnych warszawskich restauracji przy ul. Dobrej.