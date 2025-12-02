Waldemar Pawlak traci wpływy w PSL, ale nie radość życia. Po wyjściu z restauracji miał spotkanie z policją [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
2025-12-02 5:15

Waldemar Pawlak (66 l.) niedawno pożegnał się z funkcją szefa Rady Naczelnej PSL – ludowcy uznali, że czas na zmianę warty i wybrali na to stanowisko Piotra Zgorzelskiego (62 l.). Były premier przyjął to jednak ze stoickim spokojem i nie zrezygnował z aktywnego życia towarzyskiego. Kilka dni temu reporter „Super Expressu” przyłapał go w jednej z modnych warszawskich restauracji przy ul. Dobrej.

  • Na kongresie PSL Waldemar Pawlak przegrał walkę o przewodniczącego Rady Naczelnej z Piotrem Zgorzelski i stracił pozycję drugiej osoby w partii.
  • Reporter „Super Expressu” przyłapał poityka w modnej warszawskiej restauracji.
  • Były premier w dobrym humorze spędził wieczór w towarzystwie znajomego, a po kolacji odwiózł go swoim luksusowym autem elektrycznym.

Były premier w eleganckim lokalu

Waldemar Pawlak, w dobrym humorze, dzielił stolik z młodym mężczyzną. Po wizycie w eleganckim lokalu były premier odwiózł go swoim luksusowym autem elektrycznym – cichym i ekologicznym. Podczas przejazdu przez most nad Wisłą auto byłego premiera zatrzymał policyjny patrol do rutynowej kontroli. Waldemar Pawlak musiał dmuchnąć w alkomat. Wynik nie wykazał obecności alkoholu w organizmie i Waldemar Pawlak ruszył elektrykiem w dalszą drogę.

„To wygląda na złośliwość”. Posłanka KO o wetach prezydenta

Pawlak przestał być numerem 2 w PSL

15 listopada 2025 r. podczas XIV Kongresu PSL w Warszawie Pawlak przegrał głosowanie na stanowisko przewodniczącego Rady Naczelnej partii z Piotrem Zgorzelskim. To stanowisko czyniło Pawlaka de facto drugą osobą w hierarchii PSL po prezesie Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, wicepremierze i ministrze obrony, dając mu kluczowy wpływ na decyzje personalne i programowe ugrupowania. Zgorzelski, zaufany sojusznik Kosiniaka-Kamysza i wicemarszałek Sejmu, zdobył zdecydowane poparcie 678 delegatów (na 876 głosujących), podczas gdy Pawlak otrzymał tylko 198 głosów – to druzgocąca porażka, która osłabia frakcję "starych ludowców" i wzmacnia skrzydło lojalne wobec obecnego lidera.

