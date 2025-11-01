Widzieliśmy grób Krystyny Bochenek. Tak wygląda po 15 latach od pogrzebu

Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Smoleńskiej

Pochowano ją na cmentarzu przy ul. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

Zobaczyliśmy, jak wygląda jej grób po 15 latach

Krystyna Bochenek, która zginęła 10 kwietnia w katastrofie Smoleńskiej, została pochowana 12 dni później, 22 kwietnia 2010 roku na cmentarzu w Katowicach przy ul. Henryka Sinkiewicza.

Po 15 latach od pochówku, na jej grobie nie brakuje nowych zniczy i świeżych kwiatów. Wiele z nich jest przewiązanych wstążkami z biało-czerwonymi barwami polskiej flagi, również część składanych kwiatów jest w patriotycznych barwach.

O wicemarszałek Senatu pamiętali nie tylko bliscy, ale także instytucje. Jeden ze złożonych zniczy miał logo Instytutu Pamięci Narodowej. Znalazł się także wieniec z tablicą II Liceum Ogólnokształcącego Katowicach. Nie brakowało innych motywów związanych ze stolicą województwa śląskiego.

Sam pomnik na grobie Krystyny Bochenek jest wykonany z ciemnego szkła - w jednej części znajduje się krzyż, a w drugiej zdjęcie Krystyny Bochenek, a także jej dane i informacja o tragicznej śmierci w katastrofie Smoleńskiej.

Kim była Krystyna Bochenek?

Krystyna Bochenek była polską dziennikarką, publicystką i działaczką społeczną, od lat związaną z Polskim Radiem Katowice, a także senator V, VI i VII kadencji. Zasłynęła jako autorka i prowadząca audycje popularyzujące kulturę oraz język polski. Była pomysłodawczynią i organizatorką Ogólnopolskiego Dyktanda, wydarzenia promującego poprawną polszczyznę i dbałość o język ojczysty. Zasiadała w Senacie RP VI i VII kadencji, pełniąc funkcję wicemarszałka. Angażowała się w liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne na Śląsku, wspierając rozwój regionu i lokalnych twórców. Współpracowała z Radą Języka Polskiego, inicjowała akcje społeczne oraz projekty promujące czytelnictwo i kulturę narodową.

