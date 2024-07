Wielka feta w studiu Super Expressu. Oglądaj na żywo! Specjalna okazja

Przyjrzeliśmy się tatuażom Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Jeden z nich to tajemniczy napis. Rozszyfrowaliśmy go!

999 tys. subskrybentów - tyle zebrał kanał "Super Expressu" na You Tube. To ogromny sukces i gigantyczny powód do radości, dlatego też we wtorek 23 lipca w programie "Express Biedrzyckiej" odbędzie się wielkie świętowanie! Nie zabraknie życzeń, gratulacji i tortu, bo jak świętować to na całego. Dla wiernych fanów i widzów naszego kanału przygotowane zostanie też coś specjalnego. Mianowicie każdy będzie mógł zadzwonić do programu prowadzonego przez Kamilę Biedrzycką i złożyć na żywo życzenia twórcom oraz wszystkim osobom, które wkładają swój trud w to, by kanał "Super Expressu" na You Tube istniał.

Znany i lubiany "Express Biedrzyckiej" to program, który jest z naszymi widzami już od kilku lat. W ciągu tego okresu u Kamili Biedrzyckiej gościli najważniejsi politycy: aktualny premier Donald Tusk, byli prezydenci Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski czy Lech Wałęsa, a także marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, posłowie, senatorowie ze wszystkich politycznych opcji, a także znani dziennikarze, eksperci z dziedziny ekonomii, polityki, socjologii, stosunków międzynarodowych, czy lekarze, a także wykładowcy, dyplomaci i prawnicy.

Kolejnym programem uwielbianym przez widzów jest "Sedno sprawy" Jacka Prusinowskiego, którego goście muszą mierzyć się z trudnymi pytaniami i nieraz "sprzedawali" ciekawe newsy, które szybko obiegały inne media. Popularnością wśród odbiorców cieszy się stosunkowo nowy format, czyli "Dudek o polityce", którego gospodarzem jest prof. Antoni Dudek wyjaśniający nie tylko zawiły świat polityki, ale goszczący ciekawych gości, jak były premier Mateusz Morawiecki czy prof. Marek Chmaj znany konstytucjonalista.

W paśmie publicystycznym należy wyróżnić także produkcje takie jak emitowany od poniedziałku do czwartku "Wieczorny Express", który siłą jest to, że każdego wieczoru widzowie mogą posłuchać rozmów prowadzonych przez różnych dziennikarzy, czyli: Huberta Biskupskiego, Kamila Szewczyka, Jacka Prusinowskiego, Wiktora Świetlika. Nie można też zapomnieć o przedpołudniowych rozmowach, czyli "Raporcie Walczaka" i "Raporcie Złotorowicza" prowadzonych naprzemiennie przez naszych redaktorów: Jana Złotorowicza i Tomasza Walczaka. Jednym z nowszych projektów są też godne polecenia "Debaty Super Expressu". Ciekawe rozmowy o pieniądzach i gospodarce, ale nie tylko to zaś program "Pieniądze to nie wszystko" Huberta Biskupskiego. Gdy zaś dzieją się ważne wydarzenia - trzymamy rękę na pulsie: wieczory wyborcze, wydarzenia specjalne - to wszystko widzowie znajdują na naszym kanale!

Ale kanał "Super Expressu" na You Tube to nie tylko publicystyka i informacje, ale też coś lżejszego. Wielką popularnością cieszy się program "Komentery", w który Adam Feder przemierza warszawskie, i nie tylko, ulice i bazarki, by porozmawiać z Polakami o ich spojrzeniu na politykę, bolączkach i radościach.

