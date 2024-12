Wielka kłótnia o posty Jarosława Kaczyńskiego na Twitterze! Spięcie na wizji

- Pan należy do tych ludzi, dla których istotny jest proces, a nie przekaz. Wszyscy wiedzą, że Jarosław Kaczyński używa starego telefonu. Nie jesteśmy idiotami, żeby komuś wmawiać, że prezes sobie kupił smartfona. Istotne jest to, że zdecydował się w ten sposób komunikować i to są jego słowa. Tyle - skwitował Radosław Fogiel.