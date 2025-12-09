Wiemy, u kogo teraz mieszka Jarosław Kaczyński! W takich warunkach spędza czas. To istna oaza spokoju!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-12-09 17:29

Niedawno "Super Express" ustalił, że za ścianą domu Jarosława Kaczyńskiego (76 l.) na Żoliborzu trwa gruntowny remont. To nowi sąsiedzi prezesa PiS szykują sobie mieszkanie. Wiercenie, burzenie, walenie młotem, jednym słowem harmider i brak spokoju sprawiły, że Kaczyński opuścił na jakiś czas swój dom. Gdzie teraz mieszka? Jak ustaliliśmy, na czas remontu prezes przeniósł się do swojego brata ciotecznego, czyli Jana Marii Tomaszewskiego! - Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie ile chce - ujawnia w rozmowie z "Super Expressem" Jan Maria Tomaszewski.

Prezes Jarosław Kaczyński całe życie jest związany z Żoliborzem. Tam mieszka, zajmując część domu - bliźniaka. Do tej pory nic mu nie przeszkadzało, miał spokój, więc mógł pracować w ciszy. Jednak niedawno się to zmieniło, bo mieszkanie za ścianą zostało sprzedane. Jak udało dowiedzieć się "Super Expressowi", najpóźniej w połowie przyszłego roku obok Kaczyńskiego zamieszka rodzina z dziećmi. Ale zanim nowi sąsiedzi wprowadzą się do mieszkania, muszą dostosować je do swoich potrzeb, przebudować i odświeżyć, słowem przyszykować jak najbardziej pod siebie.

W części domu trwa więc remont i to niemały. Najpoważniejsze prace i najbardziej uciążliwe dla sąsiadów powinny zakończyć się do świąt Bożego Narodzenia. Ekipa wróci do pracy dopiero po dwóch tygodniach wolnego. W nowym roku głośne prace będą się odbywały już tylko sporadycznie. Robione będą wylewki, kładzione tynki.

Polityka SE Google News

Każdy remont wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Remontująca ekipa musi robić swoje, więc hałas i gwar jest na porządku dziennym. Jak wiadomo prezes PiS lubi ciszę i spokój, jest do nich przyzwyczajony. Dlatego też na czas najgłośniejszych i najbardziej wymagających prac Kaczyński przeniósł się z domu. Jak udało nam się ustalić polityk przeniósł się do swojego krewnego, Jana Marii Tomaszewskiego. Ciszę i spokój znalazł w artystycznym domu brata ciotecznego, który jest znakomitym malarzem.

To tutaj teraz mieszka Kaczyński! Obrazy, bibeloty - artystyczny dom brata ciotecznego robi wrażenie!

Kilka lat temu gościł on ekipę "Super Express" w swoim domu i pokazał w naszym programie "Politycy od kuchni" mieszkanie oraz pracownię, a w niej kolekcję swoich obrazów. Trzeba przyznać, że wnętrza domu to bajka! Wszędzie mnóstwo pięknych rzeczy, które wskazują na zamiłowanie gospodarza do sztuki. Bibeloty, książki, pamiątki i oczywiście obrazy, to wszystko sprawia, że dom jest pełen uroku i ciepła.

Nawet kuchnia robi wrażenie, bo można w niej znaleźć czar dawnych lat. W tych urokliwych wnętrzach prezes PiS z pewnością czuje się świetnie! W takich warunkach Jarosław Kaczyński ma spokój i dobrą energię, dzięki której może pracować. To zdecydowanie dużo lepsze miejsce do pracy i odpoczynku, niż jego dom na Żoliborzu z remontem za ścianą.

W GALERII NIŻEJ ZOBACZYCIE MIEJSCE, W KTÓRYM TERAZ MIESZKA JAROSŁAW KACZYŃSKI. TO DOM JAK Z BAJKI!

Jarosław Kaczyński mieszka u kuzyna
38 zdjęć
Jan Maria Tomaszewski. Polityczny spacer
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAN MARIA TOMASZEWSKI
JAROSŁAW KACZYŃSKI