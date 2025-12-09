Wiemy, u kogo teraz mieszka Jarosław Kaczyński! W takich warunkach spędza czas. To istna oaza spokoju!

Prezes Jarosław Kaczyński całe życie jest związany z Żoliborzem. Tam mieszka, zajmując część domu - bliźniaka. Do tej pory nic mu nie przeszkadzało, miał spokój, więc mógł pracować w ciszy. Jednak niedawno się to zmieniło, bo mieszkanie za ścianą zostało sprzedane. Jak udało dowiedzieć się "Super Expressowi", najpóźniej w połowie przyszłego roku obok Kaczyńskiego zamieszka rodzina z dziećmi. Ale zanim nowi sąsiedzi wprowadzą się do mieszkania, muszą dostosować je do swoich potrzeb, przebudować i odświeżyć, słowem przyszykować jak najbardziej pod siebie.

W części domu trwa więc remont i to niemały. Najpoważniejsze prace i najbardziej uciążliwe dla sąsiadów powinny zakończyć się do świąt Bożego Narodzenia. Ekipa wróci do pracy dopiero po dwóch tygodniach wolnego. W nowym roku głośne prace będą się odbywały już tylko sporadycznie. Robione będą wylewki, kładzione tynki.

Każdy remont wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Remontująca ekipa musi robić swoje, więc hałas i gwar jest na porządku dziennym. Jak wiadomo prezes PiS lubi ciszę i spokój, jest do nich przyzwyczajony. Dlatego też na czas najgłośniejszych i najbardziej wymagających prac Kaczyński przeniósł się z domu. Jak udało nam się ustalić polityk przeniósł się do swojego krewnego, Jana Marii Tomaszewskiego. Ciszę i spokój znalazł w artystycznym domu brata ciotecznego, który jest znakomitym malarzem.

To tutaj teraz mieszka Kaczyński! Obrazy, bibeloty - artystyczny dom brata ciotecznego robi wrażenie!

Kilka lat temu gościł on ekipę "Super Express" w swoim domu i pokazał w naszym programie "Politycy od kuchni" mieszkanie oraz pracownię, a w niej kolekcję swoich obrazów. Trzeba przyznać, że wnętrza domu to bajka! Wszędzie mnóstwo pięknych rzeczy, które wskazują na zamiłowanie gospodarza do sztuki. Bibeloty, książki, pamiątki i oczywiście obrazy, to wszystko sprawia, że dom jest pełen uroku i ciepła.

Nawet kuchnia robi wrażenie, bo można w niej znaleźć czar dawnych lat. W tych urokliwych wnętrzach prezes PiS z pewnością czuje się świetnie! W takich warunkach Jarosław Kaczyński ma spokój i dobrą energię, dzięki której może pracować. To zdecydowanie dużo lepsze miejsce do pracy i odpoczynku, niż jego dom na Żoliborzu z remontem za ścianą.

