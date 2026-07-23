Wiśniewski z Mandaryną cofnęli nas do 2002! Co się wtedy działo?

W grudniu 2002 roku zakończono długie negocjacje, co przypieczętowało wejście Polski do Wspólnoty w maju 2004 roku, będąc kluczowym wydarzeniem historycznym.

W 2002 roku doszło do słynnej rozmowy Lwa Rywina z Adamem Michnikiem, co zapoczątkowało aferę łapówkarską, która wstrząsnęła sceną polityczną. W tym samym czasie miały miejsce również afera Orlenu i likwidacja UOP.

Gospodarka borykała się z gigantycznym bezrobociem sięgającym blisko 20%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło zaledwie 2133 zł.

W 2002 roku lider zespołu Ich Troje znajdował się na szczycie popularności, a cała Polska z zapartym tchem śledziła jego płomienny romans z tancerką i choreografką Martą Mandrykiewicz, szerzej znaną jako Mandaryna. Ich ślub cywilny 11 lutego 2002 roku oraz zorganizowany z niespotykanym dotąd rozmachem bajkowy ślub kościelny w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie w grudniu 2003 roku, wyemitowany reality-show „Jestem jaki jestem”, stały się absolutnym fenomenem. To jednak nie był jego pierwszy ani ostatni ślub. Wokalista stawał na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie: jego pierwszą żoną była Magda Femme, drugą Mandaryna, trzecią Anna Świątczak, czwartą Dominika Tajner, a piątą Pola Wiśniewska.

Polska polityka w 2002

W czasie ślubu celebrytów polska scena polityczna przeżywała niezwykle intensywny okres. W 2002 roku urzędem prezydenta RP po raz drugi cieszył się Aleksander Kwaśniewski, natomiast premierem był Leszek Miller, stojący na czele koalicyjnego rządu SLD-UP przy wsparciu PSL. W grudniu 2002 roku, podczas historycznego szczytu w Kopenhadze, zakończono długie i trudne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, co ostatecznie przypieczętowało wejście Polski do Wspólnoty w maju 2004 roku.

To właśnie w 2002 roku doszło do słynnej rozmowy Lwa Rywina z Adamem Michnikiem, która pod koniec grudnia ujrzała światło dzienne na łamach „Gazety Wyborczej”, dając początek aferze łapówkarskiej, która wstrząsnęła sceną polityczną. W tym samym roku zlikwidowano Urząd Ochrony Państwa, powołując w jego miejsce Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu. Z kolei głośne zatrzymanie prezesa PKN Orlen, Andrzeja Modrzejewskiego, zapoczątkowało wielowątkową aferę Orlenu. Wtedy też odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory samorządowe, w których Lech Kaczyński zdobył fotel prezydenta Warszawy, a Jan Paweł II odbył ostatnią pielgrzymkę do Polski.

Ile płaciliśmy i zarabialiśmy w 2002?

Jak w 2002 wyglądały ceny w sklepach i zarobki? Gospodarka borykała się z gigantycznym bezrobociem sięgającym blisko 20 proc., choć inflacja pozostawała na niskim poziomie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło wtedy zaledwie 2 133 zł, co przekładało się na około 1 450 zł netto, natomiast płaca minimalna kształtowała się na poziomie skromnych 760 zł brutto.

Codzienne zakupy w sklepach wyglądały wówczas zupełnie inaczej niż dzisiaj. Świeży bochenek chleba kosztował około 1,30–1,50 zł, za litr mleka płaciło się 1,50 zł, a kostka masła stanowiła wydatek rzędu 2,40–2,60 zł. Litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował zaledwie 3,20 zł, bilet jednorazowy komunikacji miejskiej wahał się w granicach od 1,50 do 2,00 zł. Półlitrowa butelka czystej 40-procentowej wódki, która kosztowała wówczas około 23,50–24,00 zł. Oznacza to, że za całą przeciętną pensję netto Polak mógł kupić niewiele ponad 60 butelek alkoholu.

W naszej galerii zobaczysz, co się działo w 2002 roku w Polsce:

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