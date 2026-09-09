Witold Zembaczyński został ojcem! Znamy płeć i imię maleństwa

Poseł KO, Witold Zembaczyński, ogłosił, że został ojcem, witając na świecie córkę o imieniu Aleksandra.

Polityk, znany z krytycznych wypowiedzi wobec PiS, zyskał szczególną rozpoznawalność jako członek sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Informacja o narodzinach córki wywołała szerokie, ponadpartyjne gratulacje od polityków z różnych ugrupowań, w tym z KO, Lewicy i PiS.

Informację o powiększeniu rodziny poseł Witold Zembaczyński przekazał za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie, na którym czule obejmuje nowonarodzone dziecko, owinięte w miękki kocyk. Polityk z dumą poinformował o narodzinach córki, dzieląc się jej imieniem. W swoim wpisie poseł wyraził wzruszenie.

- Narodziny córki to chwila, w której rodzi się również jedna z najpiękniejszych więzi. Aleksandro, witaj na świecie - napisał.

Wieść o narodzinach córki posła Zembaczyńskiego spotkała się z szerokim odzewem w środowisku politycznym. Liczne gratulacje napłynęły od kolegów i koleżanek z różnych ugrupowań. Wśród osób, które złożyły życzenia, znaleźli się m.in. Paweł Bliźniuk, kolega z KO, Tomasz Trela z Lewicy, a także europoseł PiS, Jacek Ozdoba, co podkreśla ponadpartyjny charakter tej radosnej chwili.

Co oznacza imię Aleksandra?

Córka posła otrzymała imię Aleksandra, które posiada bogatą historię i symbolikę. Imię to wywodzi się z języka greckiego, będąc żeńskim odpowiednikiem imienia Aleksander. Jego etymologia łączy greckie słowa oznaczające "bronić" oraz "człowieka" lub "mężczyznę". W związku z tym, imię Aleksandra jest najczęściej interpretowane jako "obrończyni ludzi" lub "ta, która chroni innych". W Polsce imię to cieszy się długą tradycją i niezmiennie pozostaje jednym z popularniejszych żeńskich imion.

Kariera Witolda Zembaczyńskiego

Witold Zembaczyński jest aktywnym członkiem polskiej sceny politycznej, reprezentującym Koalicję Obywatelską. Obecnie sprawuje mandat poselski trzecią kadencję. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w partii .Nowoczesna, założonej przez Ryszarda Petru. W trakcie swojej działalności parlamentarnej poseł Zembaczyński dał się poznać jako polityk o zdecydowanych poglądach, często wyrażający krytyczne opinie pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Jego rozpoznawalność wzrosła znacząco w styczniu 2024 roku, kiedy to został powołany do składu sejmowej komisji śledczej zajmującej się badaniem kwestii wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

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