Władysław Kosiniak-Kamysz o pięknych wspomnieniach z Wielkanocy. Jako dziecko rozpalał ogniska pod kościołem

Władysław Kosiniak-Kamysz jest wielkim entuzjastą świąt Wielkanocy, uznając je za ważniejsze niż Boże Narodzenie, podkreślając wyjątkowość całej liturgii Triduum Paschalnego, która zawsze robiła na nim największe wrażenie.

Polityk od dzieciństwa aktywnie uczestniczył w nabożeństwach wielkanocnych, będąc ministrantem i lektorem, i szczególnie wspomina rozpalanie ogniska przed kościołem na krakowskim osiedlu Cegielniana w Wielką Sobotę, jako część bogatej i oryginalnej liturgii.

Władysław Kosiniak-Kamysz w 2018 pojawił się w studiu TVN, gdzie opowiadał, czym dla niego są święta Wielkiej Nocy. Dla polityka cały Wielkie Tydzień jest wyjątkowy i piękny.

- Jestem dużo większym fanem świąt Wielkanocy niż Bożego Narodzenia. [...] To jest nie tylko czas świętowania przy stole, To nie tylko dzień zmartwychwstania, Lany Poniedziałek, ale piękna jest cala liturgia Triduum Paschalnego - powiedział.

Polityk wspomniał, że już jako dziecko brał aktywny udział w nabożeństwach i to właśnie okres wielkanocny zawsze robił na nim największe wrażenie. Szczególnie zwrócił uwagę na liturgie, ktore w tym okresie są oryginalne.

- Od kiedy miałem 8 lat, od drugiej klasy podstawówki byłem aspirantem, ministrantem, później lektorem. To dla dzieciaków, które służą dla mszy, czas niezwykły. Wszystko się zaczyna w Wielki Czwartek. Liturgia jest najbogatsza w Kościele katolickim właśnie w czasie świąt Wielkiej Nocy. Najważniejsza jest oczywiście Wielka Sobota. Pamiętam, jak rozpaliliśmy u nas na krakowskim osiedlu Cegielniana ognisko przed kościołem. Wtedy się święci ogień, święci się wodę, są chrzty się odbywają, ta liturgia jest bardzo długa - wspominał.

Ogniska wielkanocne

Rozpalanie ognisk w Wielkanoc, szczególnie w Wielką Sobotę, to tradycja symbolizująca zmartwychwstanie Chrystusa, nowe życie oraz pożegnanie zimy. Ogień święcony jest przed kościołami, a dawniej wierzono, że przynosi urodzaj i chroni przed chorobami. Zwyczaj ten, znany też jako „ognie wielkanocne”, jest popularny w Polsce i Niemczech. Przed kościołami rozpalane są ogniska z tarniny, od których ksiądz zapala paschał czyli świecę symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa.

Z kolei na Górnym Śląsku kultywowano „palenie żuru” na zakończenie postu, a w innych regionach palono kukłę Judasza, co obecnie zanika. Dawniej wierni przynosili poświęcony ogień do swoich domów, co miało zapewniać błogosławieństwo.

