Tego nikt się nie spodziewał! Oto, co poseł PiS dał Agnieszce Gozdyrze, kamery wszystko uchwyciły na żywo

Sara Osiecka
2026-03-20 21:48

Niebywałe sceny w studiu! Dziennikarka Agnieszka Gozdyra, otrzymała od posła Arkadiusza Czartoryskiego niezwykły prezent – tradycyjną palmę kurpiowską. Wydarzenie to stało się okazją do rozmowy o bogactwie polskich tradycji ludowych i symbolice palmy wielkanocnej.

Agnieszka Gozdyra

Autor: AKPA
  • Dziennikarka Agnieszka Gozdyra otrzymała od posła Arkadiusza Czartoryskiego tradycyjną, piękną palmę kurpiowską, co wywołało jej radość i stało się pretekstem do rozmowy o tradycjach.
  • Poseł Czartoryski podkreślił wyjątkowość i piękno obchodów Niedzieli Palmowej na Kurpiach, gdzie tworzone są olbrzymie, barwne palmy z bibuły, co stanowi unikalną tradycję w skali kraju.
  • Palma wielkanocna jest ważnym symbolem religijnym i ludowym, upamiętniającym wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Polsce, jej elementy takie jak baziowe gałązki wierzby, rośliny wiecznie zielone i kolorowe kwiaty z bibuły, symbolizują zmartwychwstanie, nowe życie, nadzieję i ochronę.

Niecodzienne sceny w studiu Polsat News. Poseł PiS, Arkadiusz Czartoryski, przyniósł do programu "Debata Gozdyry" symbol nadchodzącej Wielkanocy prosto z Kurpi, regionu słynącego z unikalnych tradycji ludowych. Agnieszka Gozdyra została niespodziewanie obdarowana i nie kryła zadowolenia z otrzymanego podarunku.

- Czuję się rozpieszczona, bo codziennie jakieś prezenty dostaję. Przedwczoraj był ręcznie robiony kot, a dzisiaj dostałam przed chwilą od pana posła Czartoryskiego piękną palmę - powiedziała.

Kurpiowska tradycja

Poseł Czartoryski z entuzjazmem opowiadał o tradycjach swojego regionu, podkreślając znaczenie miejscowości takich jak Łyse, Kadzidło czy Myszyniec, gdzie Niedziela Palmowa obchodzona jest w szczególnie widowiskowy sposób.

- Niedziela palmowa jest najpiękniejsza na Kurpiach - mówił polityk. - Barwna, wieloletnia tradycja właśnie takich palm z bibuły na Kurpiach jest wyjątkowa w skali kraju. Olbrzymie palmy. Raz do roku warto przyjechać na Kurpie. Ta nie jest tak duża, ale musiała przyjechać w samochodzie - dodał.

Palma, którą otrzymała Agnieszka Gozdyra, została wykonana przez panią Czesię Kowalczyk. Prowadząca program, poruszona kunsztem dzieła, skierowała ciepłe słowa do twórczyni.

- Pani Czesiu, przepiękna! Bardzo panią serdecznie pozdrawiamy i ja bardzo dziękuję. Ta palma przypomina nam to o tym, że święta za chwilę, a jutro zaczyna się wiosna, więc same dobre skojarzenia mamy w sercu - powiedziała.

Symbolika palmy wielkanocnej

Palma wielkanocna jest jednym z najważniejszych i najbardziej wielowarstwowych symboli w polskiej kulturze ludowej i religijnej. Tradycja ta upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie był witany gałązkami daktylowca, symbolizującymi zwycięstwo życia nad śmiercią. W Polsce, ze względu na klimat, wykształciły się własne, unikalne formy palm, nasycone bogatą symboliką.

Wierzba, jako jedna z pierwszych roślin rozkwitających wiosną, stała się symbolem zmartwychwstania, nieśmiertelności duszy i sił witalnych. Jej srebrzyste "bazie" od wieków uznawane są za znak nadziei na nowe życie. Bukszpan, barwinek czy borówka symbolizują trwałość życia i zwycięstwo nad zimowym odrętwieniem. Z kolei kolorowe kwiaty z bibuły i wstążki podkreślają radosny charakter nadchodzących świąt. W tradycji ludowej poświęcona palma pełniła funkcję ochronną dla całego gospodarstwa. Wierzono, że trzymana w domu chroni mieszkańców przed uderzeniami piorunów, pożarami oraz złymi urokami.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Agnieszka Gozdyra:

Jak się zmieniała Agnieszka Gozdyra
Galeria zdjęć 15
Sonda
Szykujesz się już do Wielkanocy?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA GOZDYRA