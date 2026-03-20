Czarzasty wziął się do pracy! Nie uwierzysz, co zrobił. I to własnymi rękami

Edukatorzy z Nadleśnictwa Celestynów i Chojnów, którzy odwiedzili Sejm, pokazali dzieciom, jakie gatunki ptaków mieszkają w domkach, i wytłumaczyli, czym różni się budka od dziupli. Opowiedzili też o zasadach budowania domków dla ptaków. Budka lęgowa powinna być wykonana z naturalnego, nieimpregnowanego drewna o grubości ok. 2 cm. Konstrukcja powinna być prosta i szczelna. Musi mieć jednak niewielkie otwory wentylacyjne pod dachem oraz odpływowe w dnie, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci. Otwór wlotowy trzeba dopasować do gatunku ptaków, dla których budka jest przeznaczona. Jedna ze ścian powinna być uchylna lub zdejmowana, aby budkę można było wyczyścić w środku.

Gdy już uczniowie poznali dowiedzieli się wszystkiego o budkach, wraz z marszałkiem Czarzastym wzięli się do pracy. Powstałe budki uczestnicy warsztatów zawiesili w sejmowych ogrodach. Budkę należy zawiesić na wysokości od 2 do 4 m nad ziemią, w spokojnym miejscu, z dala od dużego ruchu ludzi. Otwór wlotowy najlepiej skierować na wschód lub południowy wschód, aby chronić wnętrze przed silnym wiatrem i nadmiernym nasłonecznieniem. Trzeba też zachować odpowiedni odstęp między budkami, aby nie przyciągać drapieżników. Dla małych ptaków tego samego gatunku to co najmniej 30 m.

W budkach zrobionych przez dzieci z Grodziska będą mogły zamieszkać sikorki, które żyją na terenie Sejmu. Marszałek Czarzasty zdradził dzieciom, że w sejmowych ogrodach można podziwiać cztery gatunki tych ptaków. Zachęcał też rodziców i najmłodszych, aby spędzali wspólnie czas na łonie natury.

- Dzieci trzeba odciągać od telefonów i pokazywać im przyrodę, żeby dotykały prawdziwego życia, a nie tylko obserwowały je na ekranach telefonów. Bo to nie jest prawdziwe życie. Uczcie swoje dzieci natury, bo dzięki temu będą lepiej żyły – powiedział polityk, który prywatnie jest wielkim miłośnikiem ptaków. A w dzieciństwie marzył, by zostać ornitologiem.

