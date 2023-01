Wokalista Chumbywamby ostro o Janie Pawle II i Kaczyńskim. Drażnią go pomniki papieża

Brytyjski wokalista w Komunie Warszawa będzie pokazywać film dokumentalny "I Get Knocked Down", opowiadający jego osobistą historię i dzieje zespołu Chumbywamba, a także autobiograficzny spektakl "Am I Invisible Yet?". Dunstan Bruce w wywiadzie z polskimi mediami skupił się na polityce Kościoła oraz prześwietlił działania prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

- Kaczyńskiemu, Janowi Pawłowi II i innym złym i robiącym złe rzeczy postaciom, udało się wmówić ludziom, że wcale nie są źli i że czynią dobro. Ale wcale nie zmieniali świata na lepsze, coraz bardziej to widać i wywołuje to coraz większy sprzeciw - mówi Wirtualnej Polsce. - Wasz Kaczyński wygrywa przecież przede wszystkim dlatego, że mówi ludziom, że źle im się żyje, a on sprawi, że będzie im się żyło lepiej. Mówi, że do tej pory byli poddawani opresji ze strony złego, skorumpowanego systemu czy układu, a on go zmieni, odrzuci, naprawi. I na tym wygrywa - dodał.

Wokalista o papieżu-Polaku

- Kościół, obok władzy i wielkiego przemysłu, to kolejna bardzo silna instytucja, której z wielkim powodzeniem udaje się zawłaszczyć dyskurs i przekonywać ludzi do swoich kłamliwych poglądów. A Jan Paweł II bardzo długo stał na jej czele i udawało mu się wmawiać ludziom, że jest dobry, a wszystko, co robi, jest szlachetne i potrzebne.Już wtedy, za jego panowania, było wiadomo, że tak nie jest, że Kościół ukrywa mnóstwo brudnych, odrażających praktyk i działań. Dziś wiadomo o tym jeszcze więcej. A więc pomniki tego człowieka drażnią mnie, ale rozumiem, czemu wciąż jest ich tak dużo - ta narracja, że Kościół dba o wszystkich ludzi, wciąż jest silna - stwierdził Dunstan Bruce. - Słyszę, że coraz więcej ludzi w Polsce ma dosyć tego kultu Jana Pawła II. Wcześniej czy później będzie ich tylu, że osiągnięta zostanie masa krytyczna, która zmieni całe podejście do Jana Pawła II i Kościoła w ogóle - zakończył wątek z papieżem.

